Компани отказался критиковать Винисиуса после победы над «Реалом»

1775655267

сегодня, 16:34

Главный тренер «Баварии» отказался критиковать форварда «Реала» после победы мюнхенцев (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде.

Несмотря на то что бразильца раскритиковали за симуляции и падения немецкие журналисты, бельгийский специалист поддержал соперника. «Вини должен оставаться самим собой. Он имеет мою полную поддержку, даже будучи соперником», — заявил Компани.

По его словам, в футболе нужны такие темпераментные игроки, как Винисиус, напомнив, что у «Баварии» тоже были подобные фигуры — в частности, Франк Рибери. «Все имеют право на собственное мнение, но не стоит заходить слишком далеко, — добавил он. — Я уважаю Винисиуса, независимо от результата».