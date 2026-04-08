Компани отказался критиковать Винисиуса после победы над «Реалом»

сегодня, 16:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отказался критиковать форварда «Реала» Винисиуса Жуниора после победы мюнхенцев (2:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в Мадриде.

Несмотря на то что бразильца раскритиковали за симуляции и падения немецкие журналисты, бельгийский специалист поддержал соперника. «Вини должен оставаться самим собой. Он имеет мою полную поддержку, даже будучи соперником», — заявил Компани.

По его словам, в футболе нужны такие темпераментные игроки, как Винисиус, напомнив, что у «Баварии» тоже были подобные фигуры — в частности, Франк Рибери. «Все имеют право на собственное мнение, но не стоит заходить слишком далеко, — добавил он. — Я уважаю Винисиуса, независимо от результата».

894epd98rsud
сегодня в 17:12
Ну ещё бы !!! Нигер нигеру глаз не выклюет !)))
Comentarios
сегодня в 17:08, ред.
Ну Рибери это энерджайзер всегда был. Винисиус не всегда
Romeo 777
сегодня в 16:47
Рибери все же с Винисиусом не стоит сравнивать…бразил хороший футболист это 100%, но сгнивший внутри.
sihafazatron
сегодня в 16:47
Да в футболе должны быть клоуны такие)))
