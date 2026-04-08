Сёмин рассказал, как «Спартак» может спасти нынешний сезон
Бывший тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Шансы команд на победу в кубковом матче всегда равны. Очевидно, что оба клуба хотят завоевать трофей. Разница заключается только в одном. Единственный вариант для «Спартака» спасти этот сезон — победить сегодня «Зенит» и выиграть Кубок России. А петербургский клуб еще продолжает борьбу за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
["news\/1425349\/fernandes-enco-chelsi","news\/1425348\/mazhich-milorad-dzyuba-artyom","news\/1425347\/garnacho-alehandro-chelsi","news\/1425346\/tiknizyan-nair-crvena-zvezda","news\/1425345\/batrakov-aleksey-inter","news\/1425344\/martines-borha","news\/1425343\/barrios-vilmar-zenit","news\/1425342\/erohin-aleksandr-zenit","news\/1425341\/shumahov-idar-dinamo","news\/1425339\/dzyuba-artyom-akron","news\/1425338\/batrakov-aleksey-pari-sen-zhermen","news\/1425337\/kompani-vensan-vinisius-zhunior","news\/1425336\/olise-maykl-upamekano-dayotchankul","news\/1425335\/mhitaryan-genrih-inter","news\/1425334\/luchesku-mircha","news\/1425332\/mbappe-kilian","news\/1425331\/mostovoy-aleksandr","news\/1425330\/van-der-vart-rafael-real","news\/1425329","news\/1425328\/karpin-valeriy","news\/1425327\/alonso-habi-liverpul","news\/1425326","news\/1425325\/akinfeev-igor-cska","news\/1425324\/noyer-manuel-bavariya","news\/1425323\/smolov-fyodor-tyukavin-konstantin","news\/1425322\/karpin-valeriy-smolov-fyodor","news\/1425321\/retkliff-dzhim-nicca","news\/1425320\/gazzaev-valeriy-cska","news\/1425319\/akinfeev-igor-cska","news\/1425317\/kompani-vensan"]