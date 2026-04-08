Стали известны детали контракта, который «Зенит» предлагает Ерохину

«Зенит» предлагает новый контракт полузащитнику Александру Ерохину.
Команда из Санкт-Петербурга ведёт переговоры с футболистом о новой сделке на один сезон. «Сине-бело-голубые» предложили Ерохину зарплату в 800 000 евро в год.
Напомним, что полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года.
для души в провинции!? Концовка,одного из одарённых игроков России не задалась, Газпром - мечты увядают!!!
для души в провинции!? Концовка,одного из одарённых игроков России не задалась, Газпром - мечты увядают!!!