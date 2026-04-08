Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стали известны детали контракта, который «Зенит» предлагает Ерохину

сегодня, 17:45

«Зенит» предлагает новый контракт полузащитнику Александру Ерохину.

Команда из Санкт-Петербурга ведёт переговоры с футболистом о новой сделке на один сезон. «Сине-бело-голубые» предложили Ерохину зарплату в 800 000 евро в год.

Напомним, что полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:37
договорятся, однако !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:15
Ерохин ещё пригодится. Умный и полезный игрок.
shur
shur
сегодня в 18:01
...тут надо думать деньги рулят,по полной до пенсии на лавочке или
для души в провинции!? Концовка,одного из одарённых игроков России не задалась, Газпром - мечты увядают!!!
uc6tpeawxexr
uc6tpeawxexr
сегодня в 17:58
Автор. Существительное "сделка" у вас в письме какого рода ? Мужского ?
hj5uefmhwfgt
hj5uefmhwfgt
сегодня в 17:47
Ну а куда Сане в его возрасте дергаться.... думаю еще годик поиграет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 