Вильмар Барриос рассказал, какие человеческие качества россиян ему нравятся

сегодня, 18:06

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, какие человеческие качества россиянин ему импонируют.

Радушие, открытость, готовность и желание помочь тому, кому требуется поддержка. Я уже говорил, что для меня в этом есть определенное сходство между людьми в России и Латинской Америке. Мне доводилось слышать разные мнения о характере и менталитете россиян, об их холодности и закрытости. Но собственный опыт подсказывает, что это не так, — ​за все эти годы я практически не встречал здесь подобного! У меня самого душа нараспашку, я легко нахожу общий язык со всеми, всегда готов прийти на помощь. Может быть, поэтому и мне чаще всего встречаются люди подобного склада.

Все новости
Сёмин рассказал, как «Спартак» может спасти нынешний сезон
Сегодня, 17:31
Дзюба о Луческу: «За него всей команде хотелось биться на поле»
Сегодня, 17:17
Мостовой призвал «Спартак» сыграть «нагло» против «Зенита»
Сегодня, 15:12
Карпин запланировал встречи с Сафоновым и Головиным
Сегодня, 13:46
Смолов назвал лучших нападающих чемпионата России
Сегодня, 11:47
Карпин оценил шансы Смолова стать тренером
Сегодня, 11:27
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:07
Платёжеспособность?))
Гость
