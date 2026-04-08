Шнякин назвал европейский клуб, в который нужно перейти Батракову

сегодня, 18:21

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Думаю, он прибавит в любой команде из топ-8 той же Италии. Я не сторонник того, чтобы он шёл только в топ-клуб. Думаю, ему не надо ориентироваться на Головина или кого-то ещё. В Германию и Англию дорога закрыта. Во Франции слишком много лосей. А Лёша же ещё болельщик «Милана». Сунь его в эту систему – это будет интересно. Насчёт «Комо» – интересная мысль. Но мне бы хотелось, чтобы он оказался в «Интере». Там назрели перестановки.

Ну если Шнякин сказал
