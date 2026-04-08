Тикнизян о взаимопонимании со Станковичем: «Дело в требованиях тренера»

сегодня, 18:37

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на вопрос о том, помогает ли ему эмоциональность найти общий язык с главным тренером Деяном Станковичем.

Думаю, дело в первую очередь в требованиях тренера, которые полностью соответствуют моему стилю игры. От этого такое хорошее взаимопонимание.

Какой Станкович как тренер внутри команды

Требовательный. Что касается методики, то считаю не совсем корректным об этом говорить. Но если вкратце, то агрессивный, динамичный футбол.

Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» перешёл в белградский клуб в июне 2025 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей в чемпионате Сербии.

Станкович возглавил «Црвену Звезду» в декабре после ухода из «Спартака».

