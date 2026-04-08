Мажич считает очевидной ситуацию с отменой гола Дзюбы в ворота ЦСКА

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал момент с отменой гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота ЦСКА в матче 23‑го тура РПЛ.
4 апреля тольяттинская команда в домашнем матче потерпела поражение (1:2). В добавленное ко второму тайму время форвард отправил мяч в ворота москвичей, но главный арбитр Владимир Москалёв отменил гол из‑за нарушения игрока на вратаре Игоре Акинфееве.
Для меня очевидно всё. До нарушения Акинфеев начал прыгать, и был толчок в плечо корпусом. Быстрое вмешательство VAR, и гол отменили.