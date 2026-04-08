Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Мажич считает очевидной ситуацию с отменой гола Дзюбы в ворота ЦСКА

сегодня, 18:49
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал момент с отменой гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в ворота ЦСКА в матче 23‑го тура РПЛ.

4 апреля тольяттинская команда в домашнем матче потерпела поражение (1:2). В добавленное ко второму тайму время форвард отправил мяч в ворота москвичей, но главный арбитр Владимир Москалёв отменил гол из‑за нарушения игрока на вратаре Игоре Акинфееве.

Для меня очевидно всё. До нарушения Акинфеев начал прыгать, и был толчок в плечо корпусом. Быстрое вмешательство VAR, и гол отменили.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
lazzioll
lazzioll ответ 6g8c2pj5uhfs (раскрыть)
сегодня в 19:03
такая же херня. не могу понять что и зачем. ну видимо Зюба герой нации, поэтому будем мусолить это до конца сезона
6g8c2pj5uhfs
сегодня в 18:54
Я вообще не понимаю, кому нужен весь этот хайп?! Ведь ситуация выеденного яйца не стоит, всю жизнь во всех чемпионатах любое касание вратаря в штрафной - чистый фол. Но нет, устроили истерику. Сдается мне, кто-то специально тень на плетень наводит, чтобы потом можно было сказать, дескать, видите у других команд тоже есть спорные и предвзятые решения....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 