«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче Кубка России

сегодня, 20:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0).

На 90-й минуте был удалён полузащитник гостей Александр Черников.

Ответная игра пройдёт в мае.

NYJ
сегодня в 21:57
ЦСКА обыграл Крылья вчера и вышел на пару Спартак/Зенит.
Вопрос, Краснодар/Динамо будет ответная игра, а Спартак/Зенит?!
Получается Краснодар или Динамо будет сразу в финале Кубка?!!!
С этой системой хрен разберёшься
Сергей Яценко
Сергей Яценко ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 21:53
Кордоба не заметен был потому - что у нас не было цента поля сегодня, офсайд был двадцатисантиметровый а не миллиметровый..
h_a_k_k_e_r
сегодня в 20:43, ред.
В двух словах об игре: ФК Краснодар не хотел, ФК Динамо не смог.
У быков явно в голове было, что им на днях играть с Зенитом, а впереди еще и ответная игра дома - так что 0:0 в данный момент в пользу краснодарцев.
Игра не понравилась, но изначально была мысль, что ничего интересного сегодня не будет.
баск
сегодня в 20:41
Учитывая стартовый состав Краснодара, Мусаев делает ставку на домашний ответный матч. И это можно понять, исходя из того, что дома краснодарские весьма сильны, а Кордобу Мусаев, возможно, приберегал и для Питера в чемпе.

И тем менее, Краснодар отрабатывал плотно и арессивно.
мы, впрочем, в плотности не отставали, и игра шла тяжеловато для обеих сторон.
У нас, впрочем, образовалась проблема- уже в середине первого тайма выключился Гладышев.

Что происходит с ним в последнее время это уму непостижимо, игроку будто ничего не нужно от жизни на поле. Замена его в перерыве читалась, была проведена,
и команде пришлось перестраиваться.

Гости, в свою очередь, после перерыва усилились, в том числе и Кордобой, и казалось, что к некоторому их территориальному перевесу добавится игровой.
Но этого не произошло, колумбийца на удивление надёжно прикрыли.

Тем самым, характер матча не изменился и даже слегка склонялся в сторону того, что нам удастся таки забить, хотя бы один раз.
Костя под занавес сумел это сделать, и не залезь он в небольшой офсайд, удалось бы победить.

Но офсайд был, ничего тут не попишешь, а исход матча получился нужным гостям. Мусаев, по-видимому, изначально не был против ничьи и его команда этого добилась.

А уж как Краснодар может сыграть дома, когда ему это нужно, мы знаем.
Таким образом, перед ответкой мы, можно, сказать, висим на волоске. Насколько окажется прочным (или нет) этот волосок, в мае увидим..
7pxekftkw68b
сегодня в 20:40
Игра ни о чем.... покатали мячик и не более того... больше похоже было на товарищеский матч.
За адекватность
сегодня в 20:38
Понятно, что, с учетом формата розыгрыша КР, мыли о наличии ответной игры имели место быть у обоих клубов. Поэтому где-то осторожничали, "бицца"-"бороцца" было куда больше, чем осмысленных атакующих действий. Тем не менее в тайме втором хозяева смотрелись получше, поддавливали, моменты возникали, но счет на табло. По "Краснодару", то как складывалась игра, результат нормальный. Единственно вопрос к Черникову, ну зачем это красная в концовке? В общем как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
derrik2000
сегодня в 20:37, ред.
Краснодар как всегда играет в одно и то же.
Только неприятно поразило катастрофическое обилие ошибок при передачах и кажущаяся несыгранность игроков, что особенно проявилось, когда Динамо включало высокий прессинг.
Кордоба вообще не был заметен.
Динамовцы сегодня молодцы: играли дисциплинированно, выполняя установки Гусева, старались в атаке...
Особенно Скопинцев, выйдя на замену.
Но не их день 08.04.2026 года.
Явно не их.
Миллиметровый офсайт Тюкавина в эпизоде с забитым в концовке голом тому подтверждение.
А Черников - чудак на букву "Мы": совершенно безосновательно ОПЯТЬ получил удаление и подвёл свою команду и в чемпионате, и в кубке.
particular
сегодня в 20:32
Бегали, плевались, толкались и орали...
Было бы похоже на упорство, если бы не сквозила недееспособность...
sihafazatron
сегодня в 20:25
Черников прикалывается что ли?)))
Гость
