«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче Кубка России

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0).
На 90-й минуте был удалён полузащитник гостей Александр Черников.
Ответная игра пройдёт в мае.
Только неприятно поразило катастрофическое обилие ошибок при передачах и кажущаяся несыгранность игроков, что особенно проявилось, когда Динамо включало высокий прессинг.
Кордоба вообще не был заметен.
Динамовцы сегодня молодцы: играли дисциплинированно, выполняя установки Гусева, старались в атаке...
Особенно Скопинцев, выйдя на замену.
Но не их день 08.04.2026 года.
Явно не их.
Миллиметровый офсайт Тюкавина в эпизоде с забитым в концовке голом тому подтверждение.
А Черников - чудак на букву "Мы": совершенно безосновательно ОПЯТЬ получил удаление и подвёл свою команду и в чемпионате, и в кубке.
И тем менее, Краснодар отрабатывал плотно и арессивно.
мы, впрочем, в плотности не отставали, и игра шла тяжеловато для обеих сторон.
У нас, впрочем, образовалась проблема- уже в середине первого тайма выключился Гладышев.
Что происходит с ним в последнее время это уму непостижимо, игроку будто ничего не нужно от жизни на поле. Замена его в перерыве читалась, была проведена,
и команде пришлось перестраиваться.
Гости, в свою очередь, после перерыва усилились, в том числе и Кордобой, и казалось, что к некоторому их территориальному перевесу добавится игровой.
Но этого не произошло, колумбийца на удивление надёжно прикрыли.
Тем самым, характер матча не изменился и даже слегка склонялся в сторону того, что нам удастся таки забить, хотя бы один раз.
Костя под занавес сумел это сделать, и не залезь он в небольшой офсайд, удалось бы победить.
Но офсайд был, ничего тут не попишешь, а исход матча получился нужным гостям. Мусаев, по-видимому, изначально не был против ничьи и его команда этого добилась.
А уж как Краснодар может сыграть дома, когда ему это нужно, мы знаем.
Таким образом, перед ответкой мы, можно, сказать, висим на волоске. Насколько окажется прочным (или нет) этот волосок, в мае увидим..
