Тренер «Лорьяна» покинет клуб летом. Команда идёт 9-й в Лиге 1

сегодня, 20:43

Главный тренер «Лорьяна» Оливье Панталони принял решение не продлевать истекающий летом контракт.

Пресс-служба клуба отмечает, что сразу после смены владельцев в середине февраля специалисту было предложено новое двухлетнее соглашение, чтобы развить успех. Отмечается, что Панталони также предложили самую высокую зарплату, которую когда-либо получал тренер в «Лорьяне».

Корсиканец возглавил команду летом 2024 года, под его руководством она выиграла Лигу 2, а после 28 туров текущего сезона занимает 9-е место в высшем дивизионе чемпионата Франции.

Ранее Оливье дал интервью, в котором назвал главной причиной ухода из клуба недоверие со стороны руководства с момента его назначения.

