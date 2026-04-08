Гаджиев: «Для значительной группы населения Дагестана мат неприемлем»

Почётный президент махачкалинского «Динамо» прокомментировал инцидент с участием главного тренера команды после матча 23‑го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Евсеев после игры в эфире «Матч ТВ» с использованием нецензурных слов ответил на вопрос журналиста.

Мне звонили по этому поводу, когда это только случилось. Я тогда ещё не слышал слов Евсеева, потому так и ответил. Но по интернету видео его высказывания гуляет, потому уже успел посмотреть. Мне понятны эмоции Вадима, понятна его реакция. В то же время у нас в регионе значительная прослойка реально верующих мусульман.

Для меня и какой‑то относительно светской группы населения… Мы это можем понять, хотя у нас есть дети, жёны, девочки. Но для значительной группы населения Дагестана мат вообще неприемлем. Прожив в других регионах России порядка 30 лет, я понимаю, что у меня относительно лояльное отношение к этому. Но для большей части дагестанцев эта вещь категорически неприемлема.

Конечно же, надо было сказать об этом Евсееву изначально, когда его только приглашали в команду. Но думаю, эта не такая сложная ситуация для коррекции. Думаю, клуб справится с этой ситуацией легко.