«Спартак» в серии пенальти обыграл «Зенит» в Кубке России

1775678951

вчера, 23:09

«Спартак» одержал победу над «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России (0:0, 7:6 в серии пенальти).

На 44-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти. За 90 минут оба клуба не сумели отметиться результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти. Перед одиннадцатиметровыми «Спартак» произвёл замену вратаря — вместо Александра Максименко на поле появился Илья Помазун. В серии пенальти удача была на стороне «Спартака» — 7:6. С точки за «красно-белых» не забил Манфред Угальде, а за «Зенит» — Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.