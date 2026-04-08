«Спартак» в серии пенальти обыграл «Зенит» в Кубке России

вчера, 23:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

«Спартак» одержал победу над «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России (0:0, 7:6 в серии пенальти).

На 44-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти. За 90 минут оба клуба не сумели отметиться результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти. Перед одиннадцатиметровыми «Спартак» произвёл замену вратаря — вместо Александра Максименко на поле появился Илья Помазун. В серии пенальти удача была на стороне «Спартака» — 7:6. С точки за «красно-белых» не забил Манфред Угальде, а за «Зенит» — Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.

В финале Пути регионов Кубка России сыграет с ЦСКА, который ранее обыграл «Крылья Советов».

derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:14, ред.
"Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра заявил, что остался недоволен судейством в кубковом матче против «Спартака»."

Во как!
Теперь они в КДК жалобу подадут... )


"ТАСС передает, что после серии одиннадцатиметровых, проходивших рядом с трибуной активных фанатов «Зенита», в футболистов гостей полетели пластиковые бутылки с водой.

Некоторые игроки «Спартака» начали демонстрировать жесты в духе «давай, давай». Вскоре прибежали футболисты хозяев и призвали соперников покинуть поле."


Вот так оно в Северных Пальмирах.
Не своих распоясавшихся фантиков призвали прекратить безобразие (всё таки не хухры - мухры, а культурная столица)) ), а игроков Спартака попросили покинуть поле.

Не. Точно опять 100-летие перенесут "по вновь открывшейся архивной информации".
К гадалке не ходи - перенесут. ))
просто Tomson
просто Tomson
сегодня в 00:04
Всё было за и для победы Спартака, и никакущий Зенит, и честные судьи, и симпатии болельщиков (всех команд кроме Зенита), только Спартак этого не хотел, и всякие Угальды с Барками.... но срослось
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:02, ред.
После многолетней "гегемонии", надеюсь, наступают времена "забвения". Так бывало в истории футбола. Спартак - ЦСКА гораздо интереснее, на мой взгляд). Для Зенита настало время почивать на лаврах. По простому - пусть переварят все свои титулы, чтобы по хорошему "проголодаться" до побед. А побеждает сильнейший, а не "баблейший").
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Глубоко нырнул)...
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:57
Лицо человека, который ушел в «Зенит» за трофеями – но снова пролетел мимо.
Red blu
Red blu
вчера в 23:57
Вот и хорошо теперь не придется армейцам ехать на выезд, играть будем в Москве., а то Зенит с какого то перепугу все время играет дома в Петербурге.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:53
зенит никакущий !
Futurista
Futurista ответ морозз (раскрыть)
вчера в 23:52
))...
lazzioll
lazzioll ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
отдадим дань уважения. все таки это багаж Луческу
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:47
Пенальти хорошо когда обе команды бьют пенальти , а зенит уже привык только когда они бьют , когда им бьют зениту не нравится )
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:45
Спартак показал зениту как надо бить пенальти !)
yt2x7hbp5was
yt2x7hbp5was
вчера в 23:37
Странно, что ни разу не показали "кормильца" бомжей папу Миллера... А вы видели лицо физрука Семака... "Жалко" мне его, ему же идти на рандеву с главным болельщиком бомжей!
Futurista
Futurista ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Это был "ход конём" от Спартака)...в прямом и переносном смысле)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:32
Все свои левые пенальти Зенит потратил на чемпионат
blitz
blitz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:29
Увидеть бы личико Миллера)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:29
Ну ежели кратко об игре, то минуте на 83-й от комментаторов прозвучала фраза, примерно, "да такая игра, без голов без опасных моментов..." и тут буквально прекрасный шанс у Кондакова и Максименко на высоте. Хотя как без моментов. Мягко говоря плохой удар Барко с точки имел место быть. И в итоге еще и промах Кондакова с пенальти в так называемой лотерее стал фатальным для хозяев. Комментаторы молодцы, парнишку поддержали, всяко бывает, все впереди в карьере. Замена вратаря интЭрЭсный ход от Карседо, и он себя оправдал. В общем болельщиков "Спартака" с победой, болельщикам "Зенита" не расстраиваться. Как-то так с моей колокольни.
морозз
морозз
вчера в 23:27
В Питере холодно и некомфортно, какая то тишина…что то видно случилось!
Red blu
Red blu
вчера в 23:24, ред.
Вот и хорошо будем смотреть "Дерби всея Руси"
KSY16
KSY16
вчера в 23:22
Барко лучший
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:21
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:20
    Спасибо Семаку от всех любителей футбола.
    Багаж Манчини закончился
    NbKA555
    NbKA555 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Вратарь отбил.Взял от Мостового и Кандакова.Максименко пропустил бы ,даже такой,какой Барко исполнил
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 23:19
    Сама-то ИГРА была полное 62о.
    Да ещё вдобавок молодой Кондаков два раза (один раз в конце игры) сыграл не так, как нужно.
    Может и не повезло ему просто.
    То, что Барко спижонил на 11-метровом, вытекало из самой встречи: не логично было бы.
    Смотрел то спиной, то ПРОСТО покурить выходил...
    Одно скажу: проблема отсутствия ИГРЫ заключается не в процессе и интенсивности тренировок, не в наличии умопомрачительной техники футболёров и разработке и отрабатывании различных игровых схем., а В ИХ КОМАНДНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
    ЭТО уже неоднократно доказывала талалаевская Балтика на протяжении чемпионата и "осенний" ЦСКА.
    У Спартака уже два десятилетия, ну, последний раз - с уходом Григорьича с капитанского мостика, с ЭТИМ проблемы.
    А лотерейка, она и есть - лотерейка.
    Повезло.
    Но больше ни о чём не говорит.
    ABir
    ABir
    вчера в 23:18
    Лучшими в этом матче были вратари Спартака - Максименко и Помазун, в серии пенальти не подвели защитники, а форвардам надо тренировать пенальти. Всех КБ с выходом в финал Пути регионов!
    oFANATo
    oFANATo ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Помазун из ЦСКА.....и вам пригодился.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ NbKA555 (раскрыть)
    вчера в 23:17
    вратарь отбил пенальти или зенитовцы мимо били?
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:17, ред.
    Я доволен......финал будет ЦСКА - Спартак.....Московский клуб опять оставил Петербург без кубка....как в прошлом году. Москва футбольная столица!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 23:17
    С Победой нас всех Спартаковцев болельщиков...!!!
    Тяжелейший матч для обеих команд , но нас вытащил Помазун и фарт конечно спосутствовал нам в этом матче.
    М о л о д ц ы...!!!
    particular
    particular ответ SpartakАдекват (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Привет! Давно не было... А дерби понаблюдаем :)
    Диванный профи
    Диванный профи
    вчера в 23:14
    Теперь ждём что Краснодар нахлабучит Зенит и может тогда, наконец то Семака попрут.
