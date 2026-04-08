Гол Хвичи помог ПСЖ одержать победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

вчера, 23:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

ПСЖ обыграл «Ливерпуль» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 11-й минуте Дезире Дуэ вывел ПСЖ вперёд. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия закрепил преимущество парижан. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и провёл на поле все 90 минут.

Ответная игра между клубами пройдёт 14 апреля на «Энфилде».

Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:36
Приветствую, Герман!!!
Спасибо, Дружище, взаимно, очень рад!!!!!!! По поводу вчерашней игры не переживай особо, еще ничего не известно. Реал может взорваться и показать необходимый футбол. Скажу предельно откровенно- я не верю в Баварию. Слишком много слабых мест у этой команды. Но вчерашнюю игру- проиграл Арбелоа.
Capral ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Да, я слыхал об этом условии, и к сожалению, оно, по всей видимости невыполнимо. Дело в том, что как только травмировался первый вратарь Ливерпуля, стало ясно, что Мамардашвили не потянет ЛЧ, нет у него должной практики, хотя, он, очень талантливый вратарь. В багаж Клоппа я не верю, как и никогда не верил в это понятие, и считаю, что победа Слота в АПЛ- это безусловная заслуга тренера. Но вот, что смущает: Ливер, и в прошлом сезоне, и сегодня, играл очень трусливо. Были конечно определенные подходы, полу моменты, но это недостойно чемпиона Англии.
Sergo81
Sergo81 ответ lk_483777 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Салах сложил лидерские полномочия, вот и весь секрет.
IKER-RAUL
сегодня в 00:26
как печально выглядит Ливерпуль под руководством этого лысого типа-тренера...............неужели американские хозяева "забьют" на клуб и не уволят его летом?!?
парижан с более чем заслуженной победой, могли делать счёт и неприличным..
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:24
Приветствую, Виктор! Очень рад видеть тебя, так сказать в строю!
lk_483777 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:24
Много новостей появилось, что Слоту ставят ультиматум и уволят в случае непопадания в ЛЧ. Будет обидно, если уволят.
Как команда играла в прошлом году и как в нынешнем - небо и земля.
Багаж Клоппа - отнюдь. Команда Слота была лёгкой, быстрой и много забивала. А сейчас я хз что происходит.
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Ну, физрукан, вряд ли стал бы чемпионом АПЛ. Другое дело, чтото не ладится в команде, вероятно есть причины.
lk_483777
сегодня в 00:11
Мертвецкий Ливерпуль. Очень уставший.
Мало шансов у красных на выход 1/2. Очень мало.

Французы в своей лиге творят, что хотят. Ливерпуль уже в эти выходные будет играть с Фулхэмом, а парижане сами себе устроили выходной и будут отдыхать...Мдааа.
Capral
сегодня в 00:10
Не возноси его так высоко, он самый обычный и в решающий момент накосячит, вот увидишь... Сафон, также как и грузин играет исключительно на фоне мощного коллектива, коим, однозначно является ПСЖ. Грузин нигде и никогда не был лидером- ни в Наполи, ни в ПСЖ, ни тем более в сб.Грузии, отборы которой, он с треском провалил на ЧМ этого года. И это при том, что его сборная далеко не самая простая команда, которой нужен был вожак в лице Хвички. Но он, таковым не стал. Сам посмотри и убедись.))) И это не моя предвзятость, просто, партнеры создают ему условия, а он, как безусловно игрок техничный- иногда этим пользуется.
25процентный клоун
сегодня в 00:10
Матвей блестящую игру сегодня показал и заткнул всем рты
Nenash
сегодня в 00:06
Грузын забил грузыну.. Бывает и такое.. 😄
Grizly88
сегодня в 00:06
Боже уберите Слота такой физрукан
Sergo81
сегодня в 00:04
Осенью поздравляли))
kjj97y42yynz ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:04
Там, где и в прошлом году. В прошлом году, если загуглишь, ПСЖ дома нанес 29 ударов в ворота Алиссона, но бразил поймал Бога...
Маг_тм
сегодня в 00:03
И не одного опасного момента не создал Ливерпуль, такие беспомощные. В ответке минут 15-20 максимально выложатся, если забить не удастся, сольются, как сегодня
Capral
сегодня в 00:03
А с чем его поздравлять, если сегодня, Ливер ни разу не пробил в створ ворот?
Sergo81
сегодня в 00:02
Ещё осенью Матвей на лавке сидел, а сейчас уверенно заходит в 1/2 финала ЛЧ основным вратарём. Это ли не чудо? Кто с сухарём поздравит?))
shur
вчера в 23:59
...Пролетая над Парижем фанерой или где был на поле Ливер?!
Capral
вчера в 23:57
Гол Дуэ стал решающим, а не грузина. Ливер мертвее мертвого, даже дьякону не в состоянии забить.
sihafazatron
вчера в 23:55
Игра в одни ворота, у ливера ни одного удара.
Повезло красным, что всего 2 мяча пропустили, а по игре и все 5 могли получить!))
25процентный клоун
вчера в 23:53
Вот вам и лига фермеров
Хвича лучший. Мотя на ноль
