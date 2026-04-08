Гол Хвичи помог ПСЖ одержать победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

1775681544

вчера, 23:52

ПСЖ обыграл «Ливерпуль» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 11-й минуте Дезире Дуэ вывел ПСЖ вперёд. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия закрепил преимущество парижан. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и провёл на поле все 90 минут.

Ответная игра между клубами пройдёт 14 апреля на «Энфилде».