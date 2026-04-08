Гол Хвичи помог ПСЖ одержать победу над «Ливерпулем» в 1/4 финала ЛЧ

ПСЖ обыграл «Ливерпуль» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 11-й минуте Дезире Дуэ вывел ПСЖ вперёд. На 65-й минуте Хвича Кварацхелия закрепил преимущество парижан. Российский вратарь Матвей Сафонов вышел в старте ПСЖ и провёл на поле все 90 минут.
Ответная игра между клубами пройдёт 14 апреля на «Энфилде».
Спасибо, Дружище, взаимно, очень рад!!!!!!! По поводу вчерашней игры не переживай особо, еще ничего не известно. Реал может взорваться и показать необходимый футбол. Скажу предельно откровенно- я не верю в Баварию. Слишком много слабых мест у этой команды. Но вчерашнюю игру- проиграл Арбелоа.
Спасибо, Дружище, взаимно, очень рад!!!!!!! По поводу вчерашней игры не переживай особо, еще ничего не известно. Реал может взорваться и показать необходимый футбол. Скажу предельно откровенно- я не верю в Баварию. Слишком много слабых мест у этой команды. Но вчерашнюю игру- проиграл Арбелоа.
парижан с более чем заслуженной победой, могли делать счёт и неприличным..
парижан с более чем заслуженной победой, могли делать счёт и неприличным..
Как команда играла в прошлом году и как в нынешнем - небо и земля.
Багаж Клоппа - отнюдь. Команда Слота была лёгкой, быстрой и много забивала. А сейчас я хз что происходит.
Как команда играла в прошлом году и как в нынешнем - небо и земля.
Багаж Клоппа - отнюдь. Команда Слота была лёгкой, быстрой и много забивала. А сейчас я хз что происходит.
Мало шансов у красных на выход 1/2. Очень мало.
Французы в своей лиге творят, что хотят. Ливерпуль уже в эти выходные будет играть с Фулхэмом, а парижане сами себе устроили выходной и будут отдыхать...Мдааа.
Мало шансов у красных на выход 1/2. Очень мало.
Французы в своей лиге творят, что хотят. Ливерпуль уже в эти выходные будет играть с Фулхэмом, а парижане сами себе устроили выходной и будут отдыхать...Мдааа.
Повезло красным, что всего 2 мяча пропустили, а по игре и все 5 могли получить!))
Повезло красным, что всего 2 мяча пропустили, а по игре и все 5 могли получить!))
Хвича лучший. Мотя на ноль
Хвича лучший. Мотя на ноль