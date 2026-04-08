Карседо объяснил замену вратаря перед серией пенальти с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал замену вратаря перед серией пенальти в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом».

В добавленное время вышедшего в стартовом составе заменил . Основное время игры завершилось со счётом 0:0, в итоге «Спартак» выиграл в серии одиннадцатиметровых со счётом 7:6.

Планировалась ли замена заранее

Мы часто бьём пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера. У нас оставалась одна замена, приняли решение поменять Максименко. Илья хорошо справляется с пенальти, он на этом специализируется.

Максименко провёл прекрасный матч. Сделал важные сейвы в концовке, благодаря ему мы смогли дойти до этой серии пенальти.