«Барселона» в меньшинстве проиграла «Атлетико» в первом матче 1/4 ЛЧ

вчера, 23:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» уступила «Атлетико» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (0:2).

На 44-й минуте каталонская команда осталась в меньшинстве после удаления Пау Кубарси. Счёт открыл Хулиан Альварес на 45-й. Удвоил преимущество мадридского клуба Александр Серлот на 70-й.

Ответная игра состоится 14 апреля.

cy4ymffu8pkj
cy4ymffu8pkj ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Нормально он играл. Не наговаривай. И ассисты раздавал и забивал в Ла лиге достаточно.
Bombon
Bombon ответ m9gqd4t52ym6 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Косяк Флика - дурацкая тактика с оффсайдными ловушками. Поэтому и пропускает команда очень много. А Рэшфорд. Он и в начале сезона ничего особо не показывал. У него в активе только матч с Ньюкаслом и частично Айнтрахтом. Остальные матчи довольно средне провел.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:35
Да и пусть раны зализывает, он не готов к играм нормально.
В целом не хватает последнего паса впереди, мяч активно доставляется до ворот.
Нужно менять подход к игре, ударами со средней дистанции... А не упираться в оборону соперника. Шансы есть и они не маленькие.
m9gqd4t52ym6
m9gqd4t52ym6 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Стабильность игрока будет только тогда, когда он постоянно играет, и нападающего это касается в первую очередь. Когда Раш играл постоянно у Флика, пошёл прогресс. Вышел Рафа, но Флик забил на ротацию, довольствуясь текущими победами в Ла Лиге. Немец по Рашфорду , как тренер, стратегически дал маху. И сегодня это стрельнуло в ЛЧ. Так и должно было случиться рано/поздно. Косяк Флика здесь очевиден.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Конечно ничего невозможного нет, но я очень пессимистично настроен)
В эту команду я не верю, хотя рад буду ошибаться. Но надо реально смотреть на вещи)
Атлетико и в кубке засушил, и сейчас сделает тоже самое, они в этом очень хороши, особенно против Барсы
Nenash
Nenash ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:32
Ну пока он не может повторить Анкара-Месси.. Мал ещё.. Да никто не может.. ☝️
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:32
забить три мяча матрасникам в ответке - а почему бы нет?
вот правда есть ньюанс - надо еще не пропустить...
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:31
Да я особо и не радуюсь
Не ну рад конечно но не особо!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:30
Ничего. Барселона им покажет в ответке. Верю в проход Барсы!
Симеоне после матча будет жаловаться на судью. Сегодня он ошибкам судьи был рад.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Рафа в этом сезоне на травмах, он не успевает набрать форму..
Bombon
Bombon ответ 5x4dk3cbjrja (раскрыть)
сегодня в 00:29
Не в лавке дело. Он всегда такой. Вспомнить финал суперкубка с Реалом. Он убежал 1 в 0 и промазал. У него кроме скорости и неплохого дальнего удара ничего нет. Последний раз он играл на топ-уровне еще в начале карьеры в МЮ. С тех пор он сильно скатился. И реанимировать его уже невозможно. Да, иногда он может выдать неплохой матч, но это редкость. Ценость игрока в его стабильности. А этого у него давно нет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:27
С этого штрафного в итоге и забили) и в меньшинстве остались, очень помог команде конечно.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:27
Да и Рафа не тот, что в прошлом сезоне. И с ним Барса не очень удачно играла против аутсайдеров.

Но вот оставлять за спиной в чемпионате сливочных они умеют хорошо👍
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:25
Глупо играют, лучше отпустить игрока, чем так подставлять команду.
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:23
    5x4dk3cbjrja
    5x4dk3cbjrja ответ Bombon (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Читай коммент ещё раз, я его дописал...
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Bombon (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Так я об этом и говорю, они там играют только потому, что Барса сейчас не может покупать нормальных игроков. Это просто не уровень топ клубов) Кунде показывал нормальные навыки в прошлом сезоне, хотя играл на не родной позиции, но и он деградировал с этими в этом году.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Рафа травмирован, а Торрес давно сбился, вот и приходится ставить англичанина в старт)
    Но он сегодня все запорол, Хотя моменты были железобетонные
    Bombon
    Bombon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    У Барселоны нет ни одного цз уровнем выше среднего. Точнее есть, но он хронический инвалид.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:17, ред.
    Нельзя конечно вылетать из лч от Атлетико, но придётся 😩
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Заметь, именно Кубарси и Араухо в лч удаляются в самый ответственный момент. Уругваец с ПСЖ и Челси, а этот дуболом с Бенфикой по моему и сегодня..
    просто на одни и те же грабли наступают постоянно, что у них в башке понять не могу
    Comentarios
    Comentarios ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Мне чет верится что смогут два забить с Рэшфордом надо чет делать он всю атаку тормозит слежу не первый матч за ним левые какие-то пасы дает мяча что-ли боится
    Bombon
    Bombon ответ g4d694tk2khr (раскрыть)
    сегодня в 00:16, ред.
    Торрес, конечно, дно. Но в нападении сегодня команду похоронил Рэшфорд. Играй на его месте Рафинья, уже к 5-й минуте было бы 2-0
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:16
    Это уже похоже на комлекс лч у Барселоны, они ж вот недавно, три дня назад обыграли этот же Атлетико в чемпионате причём в гостях , а в лч проиграли дома!
    Ну тем лучше, ибо незачем Барсе побеждать в лч, 11 лет не выигрывали и ещё подождут!
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 00:16
    Барса в ответке даст бой, возможно, даже будет камбэк
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:14
    Что в нападении дыра, что в защите.
    Кубарси глупо попадается в ЛЧ на эти удаления. Все карты спутал щенок.
    Верю в проход, нельзя вылетать из ЛЧ от Атлетико.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    Даже если удалят, команда Семеоне умеет терпеть, этим они и отличаются. В чемпионате у них тоже удалили игрока и Барса с трудом им забила гол) и то дико повезло с отскоком в эпизоде с голом.
    Многим не нравится их стиль игры, но это приносит результат, а в футболе это самое главное.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:12
    В ответе будет сложно. Педри пока не форме. Потери Рафиньи и Берналя ослабили команду. Защита безобразно сыграла. Посмотрим, что придумает Флик, но на 75% Атлетико в полуфинале. А выходные играем с Эспаньол. Здесь тоже своя в*йна.
    g4d694tk2khr
    g4d694tk2khr
    сегодня в 00:12, ред.
    Долго ломал башку кого смотреть..., выбрал всё ж испанцев.
    По матчу, опуская судейский беспредел, констатирую следующее. С такой скамейкой Барсе в ЛЧ никогда не взять ушастого. И можно ведь всех собак спустить сегодня на Ямаля, ввиду жадности молодого до паса на своих, а с другой то стороны, на кого отдавать ??!! Пацан обыгрывает двоих/троих, а никто под пас не открывается, ибо Лёва спит по выслуге лет, а Торрес просто дурень. Ну и как тут забивать ?
    В центре поля неприятно удивил Педри, который и по позиции ошибался и темп не вытягивал.
    Рашфорда смотрю сейчас полоскают в интерактиве пабликов. Дурачьё, стесно, полоскает. Что от англичанина можно особо требовать, когда Флик его былую форму подморозил ? Оклемался Рафа, немец тут же усадил Раша на лавку, а тут, видите ли, он сразу должен в тонус войти и себя былого показать. Хрена с два, товарищ Флик! Так в футболе не бывает.
    Bombon
    Bombon
    сегодня в 00:09, ред.
    Болельщиков Атлетико с победой и выходом в следующий раунд. Эта Барселона неспособна ни на что. Нет Рафиньи - некому забивать. Рэшфорда после этой игры можно возвращать в МЮ. Там ему и место. Убить 3 стопроцентных и 2 девяностопроцентных момента - это надо уметь. Наверное даже Торрес забил бы хоть 1. Реализации просто нет. Ямаль кроме попыток обыграть всю команду и пары передач ничем не запомнился. Ах, да. Удаление он привез. Полузащита мертва, защита тоже. И Флик со своей гениальной тактикой в очередной раз похоронил команду. Ну а Лапорта пусть и дальше говорит, что состав укомплектован. Выборы он выйграл, у него все отлично. Про судью я говорить ничего не буду. У него была задача помочь Атлетико - он с ней справился. Вопросов по удалению Кубарси нет. А вот по Коке есть. И Атлетико можно играть руками в своей штрафной.
    Гость
