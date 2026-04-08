«Барселона» в меньшинстве проиграла «Атлетико» в первом матче 1/4 ЛЧ

вчера, 23:56

«Барселона» уступила «Атлетико» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (0:2).

На 44-й минуте каталонская команда осталась в меньшинстве после удаления Пау Кубарси. Счёт открыл Хулиан Альварес на 45-й. Удвоил преимущество мадридского клуба Александр Серлот на 70-й.

Ответная игра состоится 14 апреля.