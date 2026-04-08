«Барселона» в меньшинстве проиграла «Атлетико» в первом матче 1/4 ЛЧ

«Барселона» уступила «Атлетико» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов (0:2).
На 44-й минуте каталонская команда осталась в меньшинстве после удаления Пау Кубарси. Счёт открыл Хулиан Альварес на 45-й. Удвоил преимущество мадридского клуба Александр Серлот на 70-й.
Ответная игра состоится 14 апреля.
Скажу честно, Атлетико такая неприятная команда, которая всей командой сидит в обороне и просто из ничего забила 2 гола в гостях.
Ну как так то))
И вновь Барсе не везет с ними в ЛЧ
Вновь флешбеки с удалением в первом тайме
Сколько можно то..
Как показало время , 2-0 отыгрывать смело можно , но учитывая , какая ужасная непруха у Барсы в ЛЧ , в это верится с большим трудом.
Да Барса сыграла тоже невнятно , но они по игре точно были лучше.
Прям запомнился Ямаль, который вертел , крутил , но к сожалению не смог помочь.
Нападение просто тихий ужас , Торреса после его выхода наверное ни разу не упомянули.
Говорили мол Ямаль ставит ультиматумы, якобы он топ нападающего хочет , интересно в чем он не прав? Нападение просто дно.
Ну и как же без судьи , конечно сторона проигравших всегда будет жаловаться , но на самом деле судья принимал очень много непонятных решений и на многое закрывал глаза. Одна только перепасовка кипера и игрока матраса ( с использованием руки) чего только стоило.
В общем верим, шансы есть, хоть и не большие.
Я не удивлен таким результатом, нынешний уровень игроков не позволяет надеяться на что то большее. Флик использует очень рискованный вариант с высокой линией обороны, это часто оборачивается катастрофой в больших матчах. Нынешние защитники не способны показывать топовую игру, они бы и Барселоне не играли бы, будь у них финансовые возможности) это чисто за неимением классных игроков. С такой дырявой обороной трудно на что то рассчитывать в лч, да и нападение сегодня действовало очень коряво, Один Рэш мог оформить хет трик, но он все смазал.. забей хотя бы один и тогда были бы шансы в ответке, а сейчас я думаю, стоит ли вообще напрягаться в этом матче? Лучше дать отдохнуть основе и готовиться к играм в чемпионате, где есть хорошая возможность взять трофей)
Болельщикам Барселоны терпения😉
По матчу, опуская судейский беспредел, констатирую следующее. С такой скамейкой Барсе в ЛЧ никогда не взять ушастого. И можно ведь всех собак спустить сегодня на Ямаля, ввиду жадности молодого до паса на своих, а с другой то стороны, на кого отдавать ??!! Пацан обыгрывает двоих/троих, а никто под пас не открывается, ибо Лёва спит по выслуге лет, а Торрес просто дурень. Ну и как тут забивать ?
В центре поля неприятно удивил Педри, который и по позиции ошибался и темп не вытягивал.
Рашфорда смотрю сейчас полоскают в интерактиве пабликов. Дурачьё, стесно, полоскает. Что от англичанина можно особо требовать, когда Флик его былую форму подморозил ? Оклемался Рафа, немец тут же усадил Раша на лавку, а тут, видите ли, он сразу должен в тонус войти и себя былого показать. Хрена с два, товарищ Флик! Так в футболе не бывает.
