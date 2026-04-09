Альварес — рекордсмен «Атлетико» по голам за один сезон основной стадии ЛЧ

«Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» (2:0) в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Одним из голов отметился нападающий Хулиан Альварес, забив за свою карьеру третий мяч прямым ударом со штрафного в турнире. Ранее он таким образом отличался в игре с пражской «Спартой» в ноябре 2024 года и за «Манчестер Сити» в поединке с «Црвеной Звездой» в сентябре 2023-го.
На счету Альвареса уже девять голов в нынешнем сезоне на основной стадии ЛЧ, что является лучшим результатом в истории мадридского клуба в рамках одной кампании. Аргентинец обошёл форварда Диего Косту, у которого было 8 забитых мячей в сезоне 2013/14.