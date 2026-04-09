Альварес — рекордсмен «Атлетико» по голам за один сезон основной стадии ЛЧ

сегодня, 00:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» (2:0) в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Одним из голов отметился нападающий Хулиан Альварес, забив за свою карьеру третий мяч прямым ударом со штрафного в турнире. Ранее он таким образом отличался в игре с пражской «Спартой» в ноябре 2024 года и за «Манчестер Сити» в поединке с «Црвеной Звездой» в сентябре 2023-го.

На счету Альвареса уже девять голов в нынешнем сезоне на основной стадии ЛЧ, что является лучшим результатом в истории мадридского клуба в рамках одной кампании. Аргентинец обошёл форварда Диего Косту, у которого было 8 забитых мячей в сезоне 2013/14.

Макс Доуман обновил возрастной рекорд в четвертьфинале Лиги чемпионов
Вчера, 00:56
Питарч побил рекорд Рауля в «Реале», который держался 30 лет
07 апреля
Кураньи отреагировал на достижение Тюкавина
05 апреля
Тюкавин стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке
04 апреля
Рекорды, которые могут никогда не побить в Лиге чемпионов. Здесь не только Месси и Роналду
31 мартаЕвгений Петров в блоге Вспомнить всё!Комментарии1
Луческу стал самым возрастным тренером национальной команды в истории
28 марта
