Симеоне: «„Барселона“ — лучшая команда в Европе наряду с ПСЖ и „Баварией“»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал выездную победу над «Барселоной» (2:0) в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Не думаю, что мой «Атлетико» когда-либо выигрывал на «Камп Ноу». Это очень сложно. Они, пожалуй, лучшая команда в Европе наряду с «Пари Сен-Жермен» и «Баварией». Благодаря слаженной командной игре нам удалось воспользоваться ключевыми моментами матча. Второй гол придал нам уверенности, жаль, что нам не удалось увеличить преимущество. Я мог бы рассказать вам тысячу историй о матчах, в которых мы наносили по 30 ударов по воротам и не забивали. Футбол прекрасен тем, что ключевую роль играет хладнокровие в завершении атак. Сегодня мы были чрезвычайно хладнокровны. В другие вечера мы такими не были.

О форме соперника

Из последних 23 матчей [на «Камп Ноу»] они выиграли 22 и забивали в каждом из них. Каждый раз, когда приезжаешь сюда, бывает сложно. Мы проявили смелость, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Отличное взаимопонимание между Хулианом [Альваресом] и Джулиано [Симеоне]. А ещё Сёрлот всегда готов к любому повороту событий. Абсолютно хладнокровная реализация моментов. Хороший результат, но соперник, который, несомненно, заставит нас попотеть во вторник!

Мы знали, что создаёт «Барса» благодаря своей высокой линии обороны. Хорошо над этим работали. Мы наносили им ущерб практически в каждом матче благодаря подобным ситуациям — голам и «розыгрышам», которые создавали. Было тяжело, потому что они очень хорошо прессингуют, не дают тебе времени.