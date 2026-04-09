Стали известны кандидаты на приз игроку недели в Лиге чемпионов

сегодня, 08:26

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Вчера прошли первые матчи 1/4 финала.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол в матче против «Барселоны» (2:0).

Вратарь «Арсенала» Давид Райя не пропустил и отбил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0).

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отразил восемь из девяти ударов в створ в матче с «Реалом» (2:1).

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия отличился в игре с «Ливерпулем» (2:0).

Sergo81
сегодня в 09:27
Лучшим в этом розыгрыше был Олисе. Голов не забивал, но по игре вне конкуренции и голевые раздавал
25процентный клоун
сегодня в 09:15
    112910415
    сегодня в 09:14
    Нойер заслужил !
    Capral
    сегодня в 08:59
    Да, его сейчас в Германии вознесли до небес. Не удивлюсь, если с ним продлят контракт и он поедет на ЧМ. Другое дело, что он может сыграть одну игру идеально, но провалить остальные. Ещё не известно, как он сыграет с Реалом в ответке...
    пират Елизаветы
    сегодня в 08:52
    Мануэль Нойер.
    Сохранил победный счёт для своей команды...
    Colchoneros
    сегодня в 08:34, ред.
    Я думаю что награда должна достаться Альваресу!
    Такую банку положил!
    Гость
