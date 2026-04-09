Стали известны кандидаты на приз игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Вчера прошли первые матчи 1/4 финала.

Нападающий «Атлетико» забил гол в матче против «Барселоны» (2:0).

Вратарь «Арсенала» не пропустил и отбил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0).

Голкипер «Баварии» отразил восемь из девяти ударов в створ в матче с «Реалом» (2:1).