Стали известны кандидаты на приз игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Вчера прошли первые матчи 1/4 финала.
Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил гол в матче против «Барселоны» (2:0).
Вратарь «Арсенала» Давид Райя не пропустил и отбил пять ударов в игре со «Спортингом» (1:0).
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отразил восемь из девяти ударов в створ в матче с «Реалом» (2:1).
Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия отличился в игре с «Ливерпулем» (2:0).
Фанаты Баварии, которые уже видят проход немцев дальше тоже получили оплеуху. Номинирован Нойер, потому что Реал должен был выигрывать и приберег голы на выезд.
Ну и особенный привет ребятам,, которые Спортинг считали дворовой командой
Сохранил победный счёт для своей команды...
Такую банку положил!
