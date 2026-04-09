«Лестер Сити» проиграл апелляцию по делу о снятии шести очков

сегодня, 08:54

Независимая комиссия отклонила апелляцию «Лестер Сити» на решение о лишении клуба шести очков в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

Санкции были наложены Футбольной лигой в феврале после признания «лис» виновными в превышении лимита допустимых убытков за трехлетний отчетный период (завершившийся сезоном 2023/24), а также в нарушении сроков предоставления финансовой отчетности.

Клуб настаивал на чрезмерной суровости наказания, однако Английская Премьер-Лига подала встречный иск, посчитав вердикт обоснованным. В итоге комиссия оставила первоначальное решение в силе.