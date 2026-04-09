«Лестер Сити» проиграл апелляцию по делу о снятии шести очков

сегодня, 08:54

Независимая комиссия отклонила апелляцию «Лестер Сити» на решение о лишении клуба шести очков в текущем розыгрыше Чемпионшипа.

Санкции были наложены Футбольной лигой в феврале после признания «лис» виновными в превышении лимита допустимых убытков за трехлетний отчетный период (завершившийся сезоном 2023/24), а также в нарушении сроков предоставления финансовой отчетности.

Клуб настаивал на чрезмерной суровости наказания, однако Английская Премьер-Лига подала встречный иск, посчитав вердикт обоснованным. В итоге комиссия оставила первоначальное решение в силе.

РФС разрешил «Ростову» регистрировать новых игроков
06 апреля
Гендиректор «Ахмата» считает, что злого умысла у Силвы не было
06 апреля
Агент Фернандеса об отстранении игрока: «Мы не понимаем наказания»
04 апреля
Энцо Фернандес выведен из состава «Челси» на ближайшие две игры
03 апреля
Романцев: «Решение КДК по Талалаеву чрезмерно сурово»
02 апреля
В ЦСКА выступили с официальным заявлением по ситуации с Мойзесом
01 апреля
Foxes
сегодня в 08:57
Потому что это Лестер Сити, а не Манчестер Сити. На лапу дать нечего.
Гость
