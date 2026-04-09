Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЛига чемпионов 2025/2026

Флик раскритиковал работу VAR после поражения от «Атлетико»

сегодня, 09:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (0:2). Специалист выразил недовольство работой системы VAR и оценил удаление защитника Пау Кубарси.

Несмотря на поражение, мы создали качественные моменты и не намерены прекращать борьбу. Считаю, что у команды были все шансы на успех. Что касается эпизода с Кубарси, у меня нет однозначного мнения: была там красная карточка или нет. Я не уверен, задел ли он мяч, так как тот находился у него за спиной. Однако в другом моменте была явная игра рукой в штрафной площади соперника, и я не понимаю, почему VAR не вмешался. Ошибки допустимы, но если в таких ситуациях VAR не используется, то какой в нем смысл? Там следовало назначать пенальти и показывать вторую желтую, а затем и красную карточку.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
spu3acph89wx
сегодня в 09:20
Ну что тут говорить,пленный румын судил так как ему сказали в УЕФА!!!
Dauletbek
сегодня в 09:14
Всё, что требовалось от Вар, это позвать главного судью на экран. А потом он пусть решает, назначать пенальти или нет. В такой игре каждая ошибка стоит дорого...
Futurista
сегодня в 09:14
СVARили Барсу атлеты)...причем в хозяйском котелке)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 