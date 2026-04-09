Флик раскритиковал работу VAR после поражения от «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (0:2). Специалист выразил недовольство работой системы VAR и оценил удаление защитника .

Несмотря на поражение, мы создали качественные моменты и не намерены прекращать борьбу. Считаю, что у команды были все шансы на успех. Что касается эпизода с Кубарси, у меня нет однозначного мнения: была там красная карточка или нет. Я не уверен, задел ли он мяч, так как тот находился у него за спиной. Однако в другом моменте была явная игра рукой в штрафной площади соперника, и я не понимаю, почему VAR не вмешался. Ошибки допустимы, но если в таких ситуациях VAR не используется, то какой в нем смысл? Там следовало назначать пенальти и показывать вторую желтую, а затем и красную карточку.