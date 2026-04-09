Слот: «Матч на „Энфилде“ будет полностью отличаться от сегодняшнего»
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от ПСЖ (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч на «Энфилде» будет полностью отличаться от сегодняшнего. Мы рады, что все еще сохраняем шансы на проход. Нам нужно больше остроты в атаке, так как сегодня возможностей было минимум. Соперник за счет контроля мяча часто находил бреши в нашей защите, хотя в низком блоке нам практически удавалось нейтрализовать их угрозы. Нам необходимы победы, и я рассчитываю, что команда покажет чемпионский характер. В матче на «Этихаде» нам не хватило результата, но самоотдача была запредельной с первой и до последней секунды.
["news\/1425393\/levandovski-robert-yuventus","news\/1425392\/di-gregorio-mikele-yuventus","news\/1425391\/garsiya-gonsalo-nyukasl-yunayted","news\/1425389\/flik-hans-diter-kubarsi-pau","news\/1425388\/lester-siti","news\/1425387\/ugalde-manfred","news\/1425386\/alvares-hulian-rayya-david","news\/1425385\/simeone-diego","news\/1425384\/alvares-hulian","news\/1425383\/enrike-luis","news\/1425382\/karsedo-huan","news\/1425381\/pomazun-ilya","news\/1425379\/semak-sergey","news\/1425378\/barselona-atletiko","news\/1425377\/karsedo-huan-maksimenko-aleksandr","news\/1425376\/pari-sen-zhermen-liverpul","news\/1425375\/marsel","news\/1425374\/zenit-spartak","news\/1425373\/zenit-spartak","news\/1425372\/zenit-spartak","news\/1425371\/gadzhiev-gadzhi-evseev-vadim","news\/1425370\/sisse-aliu-liviya","news\/1425369\/noyer-manuel-bavariya","news\/1425368\/allegri-massimiliano-barselona","news\/1425367\/gusev-rolan-dinamo","news\/1425366\/frimpong-dzheremi-makallister-aleksis","news\/1425365\/musaev-murad","news\/1425364\/safonov-matvey","news\/1425363\/de-dzerbi-roberto-tottenhem","news\/1425362\/gusev-rolan"]
есть ещё шансы ..
Возвращайте Ориги и Трента для камбэка))))
вчера , впрочем как и практически весь сезон , Ливерпуль выглядел печально, тоскливо, беспросветно....
