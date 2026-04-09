Слот: «Матч на „Энфилде“ будет полностью отличаться от сегодняшнего»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от ПСЖ (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч на «Энфилде» будет полностью отличаться от сегодняшнего. Мы рады, что все еще сохраняем шансы на проход. Нам нужно больше остроты в атаке, так как сегодня возможностей было минимум. Соперник за счет контроля мяча часто находил бреши в нашей защите, хотя в низком блоке нам практически удавалось нейтрализовать их угрозы. Нам необходимы победы, и я рассчитываю, что команда покажет чемпионский характер. В матче на «Этихаде» нам не хватило результата, но самоотдача была запредельной с первой и до последней секунды.