Лига чемпионов 2025/2026

Слот: «Матч на „Энфилде“ будет полностью отличаться от сегодняшнего»

сегодня, 09:14
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от ПСЖ (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч на «Энфилде» будет полностью отличаться от сегодняшнего. Мы рады, что все еще сохраняем шансы на проход. Нам нужно больше остроты в атаке, так как сегодня возможностей было минимум. Соперник за счет контроля мяча часто находил бреши в нашей защите, хотя в низком блоке нам практически удавалось нейтрализовать их угрозы. Нам необходимы победы, и я рассчитываю, что команда покажет чемпионский характер. В матче на «Этихаде» нам не хватило результата, но самоотдача была запредельной с первой и до последней секунды.

«Жаль, что мы забили всего 2 гола». Луис Энрике — о победе над «Ливерпулем»
Сегодня, 00:43
Компани отказался критиковать Винисиуса после победы над «Реалом»
Вчера, 16:34
Упамекано назвал Олисе будущей легендой «Баварии»
Вчера, 16:29
Ван дер Варт раскритиковал Винисиуса после поражения от «Баварии»
Вчера, 15:07
Компани о предстоящем юбилее: «Возможно, отпраздную на следующей неделе»
Вчера, 10:25
Арбелоа раскритиковал судейство после матча против «Баварии»
Вчера, 09:40
6xpx47ccger5
сегодня в 09:53
Нынешнему Ливерпулю вряд ли под силу отыграться.
112910415
сегодня в 09:41
больше дела, меньше слов !
есть ещё шансы ..
25процентный клоун
сегодня в 09:28
На Энфилде Хвича выкатить амбиции на ЗМ
Capral
сегодня в 09:27
А в прошлом сезоне, что мешало тебе вышвырнуть этого соперника из турнира?! И каким другим будет ответный матч?! Вероятно, таким же беспросветным как вчерашний.
sihafazatron
сегодня в 09:25
Повезло , что всего 2 пропустили и хоть какие-то шансы есть. Но по игре мрак....
Возвращайте Ориги и Трента для камбэка))))
IKER-RAUL
сегодня в 09:18
чем болтать, лучше бы занялся своими прямыми обязанностями тренировать команду...
вчера , впрочем как и практически весь сезон , Ливерпуль выглядел печально, тоскливо, беспросветно....
Гость
