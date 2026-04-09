Боярский заявил, что «Зениту» не повезло в матче со «Спартаком»

сегодня, 11:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Известный актёр театра и кино Михаил Боярский поделился мнением о результате матча полуфинала Пути регионов Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 6:7 после серии пенальти).

Обидно, что проиграли «Спартаку». «Зенит» хорошо играл, были шансы победить по игре. Но пенальти — лотерея. Не повезло. Но факт, что приблизились к финалу, обнадёживает. Тем более впереди матч с «Краснодаром». Он более ответственный, чем Кубок. Буду болеть, следить. Я поздравлял недавно Тимощука с днём рождения. Надеюсь, у него хорошее настроение. В принципе, команда готова к сражению, хотя «Краснодар» — сильная команда. По идее, должны были обыграть «Спартак». Но ничего страшного. В чемпионате себя проявим бойцами.

Варвар7
сегодня в 11:50
М. Боярский - : "Тем более впереди матч с «Краснодаром»." - "Тысяча.... "Быков"... и со вздохом добавил "Канальи"...)))
blitz
сегодня в 11:37
Боярский забыл поговорку,. Везёт сильнейшему.
Capral
сегодня в 11:35
Зенит хорошо играл?! Миха, ты бредишь?! Да я плевался вчера от вашей безыдейной и безответственной игры. Скажи спасибо, что Спартак не прикончил вас в основное время- незабив пенальти... С Краснодаром, да, у вас есть шанс, да и то, только потому, что эта команда стихийная, имеет существенные кадровые проблемы, а Мусаеву не хватает академических знаний.
112910415
сегодня в 11:27
человек предполагает ...
NbKA555
сегодня в 11:21
Ну если так ручается.Значит уверен.Только после таких вот поручений за кого-то.Следуют большие обиды и разочарования,если не получится то,на что надеешься.Ну виднее ему,болельщик со стажем же.А так,Аршавин ваш как то сказал:"Ваши ожидания,это ваши проблемы")Всегда работает кстати)
Alex_67
сегодня в 11:19
Зениту повезло не проиграть в основное время.
Гость
