Джику раскритиковал поведение болельщиков «Зенита» после матча Кубка России

Защитник московского «Спартака» прокомментировал инцидент, произошедший после победного матча против «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти) в Санкт-Петербурге. По окончании встречи болельщики хозяев забросали игроков «красно-белых» бутылками, одна из которых попала в .

То, что произошло после матча с «Зенитом», я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде — я поинтересовался его состоянием, к счастью, с ним все в порядке. Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не дает вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, и если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, и начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо.