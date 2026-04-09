Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Джику раскритиковал поведение болельщиков «Зенита» после матча Кубка России

сегодня, 11:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал инцидент, произошедший после победного матча против «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти) в Санкт-Петербурге. По окончании встречи болельщики хозяев забросали игроков «красно-белых» бутылками, одна из которых попала в Манфреда Угальде.

То, что произошло после матча с «Зенитом», я уже наблюдал ранее в Турции. Иногда ваша команда выигрывает или проигрывает, но болельщики не имеют права так себя вести. Бутылка попала в голову Угальде — я поинтересовался его состоянием, к счастью, с ним все в порядке. Поведение фанатов «Зенита» неуважительно. Да, вы можете быть злы из-за результата, но это не дает вам права бросать бутылки в игроков. На стадионе присутствует много детей, и если они видят, как взрослые ведут себя подобным образом, они могут подумать, что это нормально, и начнут брать с них пример, бросая бутылки. Это нехорошо.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
tz2nvy8b5vag
tz2nvy8b5vag
сегодня в 11:40
Бомжей, Шура, не исправишь и Тайдом не отмоешь...
112910415
112910415
сегодня в 11:29
да не сердись на них ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 