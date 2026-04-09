«Кубок должен быть нашим». Карседо произнёс речь в раздевалке «Спартака»
Главный тренер «Спартака» выступил с речью в раздевалке после победы над «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Это победа! Поздравляю! Вы заслужили это! Мы отличная команда! Мы заслужили победу! Вы сотворили историю! Теперь нужно забрать этот Кубок, парни! Нам нужен этот Кубок! Кубок должен быть нашим! Давайте сделаем это!
Если бы «Зенит» ставил целью выиграть кубок, то Дивеев, Соболев, Глушенков не на лавке сидели, а вышли в основе. А молодой Кондаков не появился на поле, и уж тем более ему не доверили бы бить пенальти.
Краснодар- Динамо Москва
Спартак - ЦСКА
Три команды из Москвы
1 к 3 что кубок может остаться в Москве.
