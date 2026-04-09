Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

«Кубок должен быть нашим». Карседо произнёс речь в раздевалке «Спартака»

сегодня, 11:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо выступил с речью в раздевалке после победы над «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Это победа! Поздравляю! Вы заслужили это! Мы отличная команда! Мы заслужили победу! Вы сотворили историю! Теперь нужно забрать этот Кубок, парни! Нам нужен этот Кубок! Кубок должен быть нашим! Давайте сделаем это!

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
cska1948
сегодня в 11:47
Неужели в «Спартаке» не понимают, что «Зенит» проиграл лишь потому, что им 12 апреля играть финальный матч чемпионата с «Краснодаром» и что главная задача «Зенита» — выиграть чемпионат и достойно отметить свой юбилей?
Если бы «Зенит» ставил целью выиграть кубок, то Дивеев, Соболев, Глушенков не на лавке сидели, а вышли в основе. А молодой Кондаков не появился на поле, и уж тем более ему не доверили бы бить пенальти.
Красно Синий воин
сегодня в 11:47, ред.
Осталось 4 команды
Краснодар- Динамо Москва
Спартак - ЦСКА
Три команды из Москвы
1 к 3 что кубок может остаться в Москве.
Bad Listener
сегодня в 11:43, ред.
Откуда журналисты в курсе что Карседо сказал в раздевалке? У Спартака вообще хоть что то непубличное осталось? Скоро в туалет без камеры сходить нельзя будет. Всё что происходит в команде пресс служба легко конвертирует в рекламу Лукойла. Это речь она вообще для кого? Похоже что не для футболистов. И не выглядит Карседо на пресс-конференциях таким решительным оратором для таких мощных речей, ну может это он перед камерами робеет
Варвар7
сегодня в 11:33
Не рановато ли Хуан такое преднозаименования...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 