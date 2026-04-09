Владимир Федотов намерен возглавить «Динамо» по окончании сезона

сегодня, 12:57

Бывший главный тренер ЦСКА определил приоритетное направление для продолжения карьеры.

По данным источника, специалист рассчитывает возглавить московское «Динамо». Ожидается, что переговоры с руководством клуба начнутся после завершения текущего сезона, когда прояснится ситуация с перспективами в структуре команды.

Ранее Федотов отклонил предложение «Крыльев Советов», категорически отказавшись от переезда в Самару. Тренер намерен продолжить работу в Москве и рассматривает только амбициозные проекты. По этой причине он также не стал вступать в переговоры с представителями «Торпедо».