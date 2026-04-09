Владимир Федотов намерен возглавить «Динамо» по окончании сезона

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов определил приоритетное направление для продолжения карьеры.
По данным источника, специалист рассчитывает возглавить московское «Динамо». Ожидается, что переговоры с руководством клуба начнутся после завершения текущего сезона, когда прояснится ситуация с перспективами Ролана Гусева в структуре команды.
Ранее Федотов отклонил предложение «Крыльев Советов», категорически отказавшись от переезда в Самару. Тренер намерен продолжить работу в Москве и рассматривает только амбициозные проекты. По этой причине он также не стал вступать в переговоры с представителями «Торпедо».
Гусева ещё не уволили, вдруг он Кубок возьмёт...
