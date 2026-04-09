Защитник «Краснодара» Жубал недоволен отсутствием игровой практики

Защитник «Краснодара» заявил, что не вполне удовлетворен своим положением в клубе из-за нехватки игровой практики.

Не могу сказать, что я счастлив на 100 процентов. Потому что я не играю столько, сколько хотелось бы. А если я не играю, я не счастлив. Но я понимаю ситуацию: у нас тяжёлый сезон, мы боремся за победу в двух турнирах. Я понимаю, но я хочу играть, мне нужно играть. Это нужно каждому футболисту. Поэтому я не на 100 процентов счастлив в «Краснодаре». Но это темы для обсуждения после завершения сезона, сейчас у нас очень важный этап в Кубке и чемпионате.