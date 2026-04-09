Защитник «Краснодара» Жубал недоволен отсутствием игровой практики

сегодня, 13:38

Защитник «Краснодара» Жубал заявил, что не вполне удовлетворен своим положением в клубе из-за нехватки игровой практики.

Не могу сказать, что я счастлив на 100 процентов. Потому что я не играю столько, сколько хотелось бы. А если я не играю, я не счастлив. Но я понимаю ситуацию: у нас тяжёлый сезон, мы боремся за победу в двух турнирах. Я понимаю, но я хочу играть, мне нужно играть. Это нужно каждому футболисту. Поэтому я не на 100 процентов счастлив в «Краснодаре». Но это темы для обсуждения после завершения сезона, сейчас у нас очень важный этап в Кубке и чемпионате.

dbhc3gnxpw77
сегодня в 14:17
А в другой клуб с понижением зарплаты тоже идти не хочется...
Али Самаркандский
сегодня в 14:10
Парня понять можно.Не каждый усидит на лавке весь матч.
cthpb5drpb8f
сегодня в 13:59
Как у нашего Жубала
Недовольное ... догадайтесь с одного раза что
Он кричит - Мусай не прав
Не берёт меня в состав!
Гость
