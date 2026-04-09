Ямаль высказался о поражении от «Атлетико» в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» высказался о поражении от «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).
Это ещё не конец, ребята. Мы отдадим всё в ответной игре.
["news\/1425420\/donnarumma-dzhanluidzhi","news\/1425418\/kivu-kristian-inter","news\/1425417\/alisson-yuventus","news\/1425415\/spartak-cska","news\/1425414\/arbeloa-alvaro-real","news\/1425413\/dzhekson-nikolas-milan","news\/1425412\/zhubal-krasnodar","news\/1425411\/chalhanoglu-hakan-inter","news\/1425410\/mantuan-gustavo","news\/1425409\/fedotov-vladimir-v-dinamo","news\/1425408\/dzhiku-aleksander-cska","news\/1425407\/gabriel-martinelli-arsenal","news\/1425406\/barselona-napoli","news\/1425405\/batrakov-aleksey-pari-sen-zhermen","news\/1425404\/cherdancev-georgiy","news\/1425403\/ugalde-manfred","news\/1425402\/drkushich-vanya-semak-sergey","news\/1425401\/karsedo-huan","news\/1425400\/dzhiku-aleksander-ugalde-manfred","news\/1425399\/boyarskiy-mihail","news\/1425398\/rodri-manchester-siti","news\/1425397\/maguayr-harri-manchester-yunayted","news\/1425396\/kobel-gregor-bavariya","news\/1425395\/konate-ibraima","news\/1425393\/levandovski-robert-yuventus","news\/1425392\/di-gregorio-mikele-yuventus","news\/1425391\/garsiya-gonsalo-nyukasl-yunayted","news\/1425390\/slot-arne","news\/1425389\/flik-hans-diter-kubarsi-pau","news\/1425388\/lester-siti"]