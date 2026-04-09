Доннарумма опроверг информацию о требованиях бонусов за выход на ЧМ-2026

сегодня, 14:57
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина1 : 1Логотип футбольный клуб ИталияИталияЗакончился после серии пенальти

Капитан сборной Италии и голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал информацию о том, что футболисты якобы требовали у Федерации футбола Италии бонусы в размере 300 тысяч евро за выход на ЧМ-2026.

Меня глубоко задели эти слухи. Как капитан команды официально заявляю: я никогда не требовал от сборной Италии даже одного евро. Существует практика подарков от федерации за успешное прохождение квалификации, и это всё. Никто ничего не просил. Главным подарком для нас была бы поездка на чемпионат мира, но, к сожалению, мы туда не попали. Именно публикации в прессе расстроили меня сильнее всего. Никаких требований о бонусах не было.

«Диктатор» Мбаппе и обидчивый Ямаль вызвали гнев фанатов. У звёзд проблемы с поведением
Вчера, 19:51Roman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии3
Мбаппе отказался давать интервью после игры с «Баварией»
Вчера, 15:15
Бартон отрицает драку у гольф‑клуба
Вчера, 09:33
В Федерации футбола ДР Конго сообщили о вылете Бонгонды в Россию
07 апреля
Маттеус раскритиковал Винисиуса и «Реал» перед матчем с «Баварией»
07 апреля
14-летний босниец признался в краже у Доннаруммы записки о пенальтистах
07 апреля
