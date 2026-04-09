Доннарумма опроверг информацию о требованиях бонусов за выход на ЧМ-2026

Капитан сборной Италии и голкипер «Манчестер Сити» прокомментировал информацию о том, что футболисты якобы требовали у Федерации футбола Италии бонусы в размере 300 тысяч евро за выход на ЧМ -2026.

Меня глубоко задели эти слухи. Как капитан команды официально заявляю: я никогда не требовал от сборной Италии даже одного евро. Существует практика подарков от федерации за успешное прохождение квалификации, и это всё. Никто ничего не просил. Главным подарком для нас была бы поездка на чемпионат мира, но, к сожалению, мы туда не попали. Именно публикации в прессе расстроили меня сильнее всего. Никаких требований о бонусах не было.