Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеКубок африканских наций 2025

Хакими: «Уход с поля, который позволил себе Сенегал, недопустим»

сегодня, 16:37
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Защитник сборной Марокко и ПСЖ Ашраф Хакими выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оставит в силе решение о присуждении его национальной команде победы в Кубке африканских наций.

Инцидент с полотенцами не красит нашу команду, и я не горжусь этим эпизодом. Тем не менее, сборная Марокко продемонстрировала достойный уровень футбола, сохраняя уважение к оппонентам и самому турниру. Мы рассчитываем, что вердикт CAS послужит интересам африканского футбола. Я верю в нашу победу: мы её заслужили, а подобный уход с поля, который позволил себе Сенегал, недопустим.

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ  Хакими Ашраф
Перевод с marca.com Фото: Сайт goal
Магуайр назвал себя одним из лучших защитников в мире
Сегодня, 15:42
Ямаль высказался о поражении от «Атлетико» в Лиге чемпионов
Сегодня, 14:23
Конате: «АПЛ следует поддерживать свои клубы в еврокубках»
Сегодня, 10:26
Слот: «Матч на „Энфилде“ будет полностью отличаться от сегодняшнего»
Сегодня, 09:14
«Жаль, что мы забили всего 2 гола». Луис Энрике — о победе над «Ливерпулем»
Сегодня, 00:43
Компани отказался критиковать Винисиуса после победы над «Реалом»
Вчера, 16:34
Все комментарии
Real Oviedo
сегодня в 16:41
Он же раньше говорил что отказывается от такой победы? Уже по другому запел?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 