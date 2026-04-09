Хакими: «Уход с поля, который позволил себе Сенегал, недопустим»

Защитник сборной Марокко и ПСЖ выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд ( CAS ) оставит в силе решение о присуждении его национальной команде победы в Кубке африканских наций.

Инцидент с полотенцами не красит нашу команду, и я не горжусь этим эпизодом. Тем не менее, сборная Марокко продемонстрировала достойный уровень футбола, сохраняя уважение к оппонентам и самому турниру. Мы рассчитываем, что вердикт CAS послужит интересам африканского футбола. Я верю в нашу победу: мы её заслужили, а подобный уход с поля, который позволил себе Сенегал, недопустим.