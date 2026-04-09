Дркушич: «Игроки „Спартака“ праздновали перед нашими болельщиками»

1775746209

сегодня, 17:50

Защитник «Зенита» выступил в защиту болельщиков команды, сообщив, что после окончания матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» футболисты московской команды начали праздновать победу перед трибуной «Виража».

Ранее сообщалось, что по окончании игры, которая завершилась победой гостей (0:0, 7:6 в серии пенальти), с трибун стадиона «Газпром Арена» полетели посторонние предметы в игроков «красно-белых». Одним из них оказалась пластиковая бутылка, попавшая в голову нападающему Манфреду Угальде. Какое-то время после финального свистка футболисты обоих клубов ещё находились на поле, между ними возникла перепалка.