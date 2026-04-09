Дркушич: «Игроки „Спартака“ праздновали перед нашими болельщиками»

сегодня, 17:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич выступил в защиту болельщиков команды, сообщив, что после окончания матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» футболисты московской команды начали праздновать победу перед трибуной «Виража».

Ранее сообщалось, что по окончании игры, которая завершилась победой гостей (0:0, 7:6 в серии пенальти), с трибун стадиона «Газпром Арена» полетели посторонние предметы в игроков «красно-белых». Одним из них оказалась пластиковая бутылка, попавшая в голову нападающему Манфреду Угальде. Какое-то время после финального свистка футболисты обоих клубов ещё находились на поле, между ними возникла перепалка.

Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками — я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов. Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам.

Карпин назвал команду, которую поддержит на ЧМ-2026
07 апреля
Родной клуб Беллингема сделал баннер с игроком и героем «Острых козырьков»
03 апреля
ФИФА повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года
03 апреля
Наклейки Panini к чемпионату мира-2026 будут доступны в России
03 апреля
Более 8,4 млн человек посетили игры сборной России во всём мире с 1992-го
02 апреля
Домашние матчи сборной России за всё время посетили более 3,7 млн зрителей
02 апреля
NbKA555
сегодня в 18:05, ред.
Над вашими,был ярус с нашими.Они к ним праздновать и побежали.Неужели он не знал об этом?Две фанатки на одной стороне.Вот результат.А кто замутил?Разве наши игроки или болелы?Кто Вираж пересадил под фанатку гостей?С ними побеседуй.А то нашёл крайних
Capral
сегодня в 18:01
    112910415
    сегодня в 17:59
    где пенальти били, там и праздновали !
    3v2ftvwqkhsx
    сегодня в 17:56
      5c9vu4vmggp6
      сегодня в 17:52
      Где хотели там и праздновали! Чё у каждого бомжа теперь спрашивать что ли?
      Гость
