Дркушич: «Игроки „Спартака“ праздновали перед нашими болельщиками»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич выступил в защиту болельщиков команды, сообщив, что после окончания матча 1/2 финала Пути регионов Кубка России со «Спартаком» футболисты московской команды начали праздновать победу перед трибуной «Виража».
Ранее сообщалось, что по окончании игры, которая завершилась победой гостей (0:0, 7:6 в серии пенальти), с трибун стадиона «Газпром Арена» полетели посторонние предметы в игроков «красно-белых». Одним из них оказалась пластиковая бутылка, попавшая в голову нападающему Манфреду Угальде. Какое-то время после финального свистка футболисты обоих клубов ещё находились на поле, между ними возникла перепалка.
Игроки «Спартака» праздновали перед нашими болельщиками — я им сказал, что так нельзя себя вести, они должны уважать наших фанатов. Наши болельщики начали кидать бутылки после того, как игроки начали праздновать перед ними. Считаю, нужно проявлять уважение ко всем болельщикам.