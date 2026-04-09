«Черноморец» поможет детям, пострадавшим в Новороссийске

«Черноморец» окажет помощь детям, которые пострадали после атаки БПЛА.
Генеральный директор новороссийского клуба Константин Гордиюк сообщил:
Уважаемые болельщики!
В ночь на 6 апреля наш город-герой Новороссийск подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Повреждены многоквартирные и частные дома, пострадали люди, в том числе дети.
Наш клуб не может оставаться в стороне от такой беды. Мы поддержали инициативу президента клуба Андрея Васильевича Кравченко и направим все средства, вырученные с продажи билетов на матч против костромского «Спартака», семье двух пострадавших девочек Аниты и Миланы.
Также клуб пригласил всех болельщиков на матч 11 апреля, чтобы поддержать данную инициативу, отметив, что каждый может внести свой вклад в помощь пострадавшим при атаке беспилотников. Пресс-служба «Черноморца» добавила:
Футбол способен объединять людей ради благородных целей, поэтому мы стремимся использовать эту силу, чтобы оказать реальную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.