«Черноморец» поможет детям, пострадавшим в Новороссийске

сегодня, 17:58

«Черноморец» окажет помощь детям, которые пострадали после атаки БПЛА.

Генеральный директор новороссийского клуба Константин Гордиюк сообщил:

Уважаемые болельщики!

В ночь на 6 апреля наш город-герой Новороссийск подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Повреждены многоквартирные и частные дома, пострадали люди, в том числе дети.

Наш клуб не может оставаться в стороне от такой беды. Мы поддержали инициативу президента клуба Андрея Васильевича Кравченко и направим все средства, вырученные с продажи билетов на матч против костромского «Спартака», семье двух пострадавших девочек Аниты и Миланы.

Также клуб пригласил всех болельщиков на матч 11 апреля, чтобы поддержать данную инициативу, отметив, что каждый может внести свой вклад в помощь пострадавшим при атаке беспилотников. Пресс-служба «Черноморца» добавила:

Футбол способен объединять людей ради благородных целей, поэтому мы стремимся использовать эту силу, чтобы оказать реальную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

