Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Энцо Фернандеса сообщил о примирении игрока с «Челси»

сегодня, 19:56

Агент полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса Хавьер Пасторе рассказал о примирении игрока с клубом.

Ранее хавбека отстранили на два матча после его слов о желании жить в Мадриде. Представитель футболиста отмечал, что аргентинец не заявлял о намерении покинуть лондонский клуб.

Мы уже говорили об этом в последние дни. Это заявления, которые он сделал без всякого намерения создать проблемы в «Челси». Он капитан, один из лидеров команды, и в этом сезоне он показал свою лучшую форму на поле. Речь шла просто о городе. Затем последовало множество интервью за короткий период, где он говорил о своём будущем. СМИ всё запутали и начали говорить, что он собирается покинуть «Челси». В этом нет абсолютно ничего правдивого.

Мы с «Челси» на одной волне. Вчера и позавчера состоялось примирение между «Челси» и игроком. На самом деле никаких проблем не было. Мы прояснили ситуацию.

Что случилось, то случилось. Мы объяснили игроку, что, хотя он и не сделал ничего плохого, ему не следовало этого говорить. Ему всего 25. Он ещё молод, ему многому предстоит научиться. Мы объяснили клубу, что он сказал это без злого умысла, совершил ошибку. Естественно, он извинился перед клубом, своими товарищами по команде, тренером, спортивным директором, перед всеми. Мы все на одной волне. Нам просто нужно было прояснить недоразумение.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Romeo 777
сегодня в 21:25
А куда бы он делся, у него контракт до 2032 года 🙃 а желающих платить более 100 миллионов в Европе не так уж и много.
Чисто агентские игры для повышения ЗП, ведь вся муть началась в декабре, когда Пасторе стал его агентом и начал мутить воду…комиссионные хотел видать😁
lazzioll
сегодня в 20:44
примирились и ладно теперь пусть по-мирному пиз-д-ует из команды. такие клованы нахер не нужны. клуб с историей, не какое-нибудь ПСЖ
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:17
Примирились, и хорошо. Для команды особенно...
Варвар7
сегодня в 19:59
"Мы все на одной волне. Нам просто нужно было прояснить недоразумение" - "Милые бранятся - только тешатся"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 