Агент Энцо Фернандеса сообщил о примирении игрока с «Челси»

Агент полузащитника «Челси» рассказал о примирении игрока с клубом.

Ранее хавбека отстранили на два матча после его слов о желании жить в Мадриде. Представитель футболиста отмечал, что аргентинец не заявлял о намерении покинуть лондонский клуб.

Мы уже говорили об этом в последние дни. Это заявления, которые он сделал без всякого намерения создать проблемы в «Челси». Он капитан, один из лидеров команды, и в этом сезоне он показал свою лучшую форму на поле. Речь шла просто о городе. Затем последовало множество интервью за короткий период, где он говорил о своём будущем. СМИ всё запутали и начали говорить, что он собирается покинуть «Челси». В этом нет абсолютно ничего правдивого.

Мы с «Челси» на одной волне. Вчера и позавчера состоялось примирение между «Челси» и игроком. На самом деле никаких проблем не было. Мы прояснили ситуацию.

Что случилось, то случилось. Мы объяснили игроку, что, хотя он и не сделал ничего плохого, ему не следовало этого говорить. Ему всего 25. Он ещё молод, ему многому предстоит научиться. Мы объяснили клубу, что он сказал это без злого умысла, совершил ошибку. Естественно, он извинился перед клубом, своими товарищами по команде, тренером, спортивным директором, перед всеми. Мы все на одной волне. Нам просто нужно было прояснить недоразумение.