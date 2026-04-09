«Иркутск» закрыл основную часть долгов

сегодня, 19:59

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов сообщил о получении «Иркутском» дополнительных 10 миллионов рублей и покрытии основной части задолженности.

Ранее вратарь команды Андрей Сорокин сообщил Sport Baza, что игроки не получают денег уже несколько месяцев, а премиальные не выплачиваются второй год. 6 апреля клуб объявил о сборе пожертвований.

Мы находимся в постоянном рабочем контакте с руководством клуба. Необходимо понимать, что ФК «Иркутск» — это частный проект, и на его финансовой устойчивости, безусловно, сказывается общая экономическая конъюнктура. Мы видим, что клуб ведёт активную работу по привлечению коммерческих партнёров.

Со своей стороны лига оказывает содействие, в том числе помогает выстраивать диалог с представителями региона. Клуб получил дополнительные 10 млн руб — эти средства пошли на закрытие наиболее острой части долгов. Рассчитываем, что клуб справится с трудностями и продолжит выступление в ФНЛ.

«Иркутск» выступает во Второй лиге Б, где занимает последнее место в группе 2.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ akz3fychqhrp (раскрыть)
сегодня в 21:21
На этом сайте есть один пользователь активный, как раз из Иркутска. По слухам именно он и закрыл все долги клуба?
akz3fychqhrp
сегодня в 20:09
Когда уже любители создать клуб поймут, что игрушка должна быть финансово обеспечена...
