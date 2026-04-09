«Барселона» подала жалобу на судейство в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

«Барселона» сообщила, что юридическая служба клуба направила жалобу в УЕФА по первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).
В каталонской команде считают, что судейство не соответствовало действующим правилам, что напрямую повлияло на ход игры и результат.
Речь идёт конкретно о моменте на 54-й минуте. Защитник гостей Марк Пубиль коснулся рукой мяча в своей штрафной площади после передачи от вратаря, однако наказания в виде пенальти не последовало. В «Барсе» считают, что здесь была серьёзная ошибка, как и отсутствие вмешательства VAR. «Сине-гранатовые» потребовали начать расследование, получить доступ к протоколам судей и, где это возможно, официально признать ошибки и принять соответствующие меры.
«Барселона» отмечает, что это не первый случай в последних розыгрышах ЛЧ, когда судейские решения оказывают негативное влияние на команду, создавая очевидные двойные стандарты и препятствуя конкуренции с другими клубами на равных условиях.
Мяч не ввели в игру, его откинули этому игроку чтоб он его ввел. Игрок демонстративно вернул его обратно отказавшись сам от свободного.
И свободный должен быть произведем строго с линии вратарской в этом случае. Если он введён с другой точки ввод мяча должен быть признан несостоявшимся.
Но это если по правилам а не из глубокой любви к проигравшей команде.
А что еще?
Коке. Ну Коке как Коке. Он так играет в ЛадЛиге всегда.
И там бы Барсе дали преимущество.
Потому что судьи ее берегут и в отличии от других команд не дают сильно высокую планку борьбы, берегут синегранатовых юных технарей (сарказм)
Ничего на мой взглядю не выйдет из этого протеста.
