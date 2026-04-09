«Барселона» подала жалобу на судейство в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

сегодня, 21:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» сообщила, что юридическая служба клуба направила жалобу в УЕФА по первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

В каталонской команде считают, что судейство не соответствовало действующим правилам, что напрямую повлияло на ход игры и результат.

Речь идёт конкретно о моменте на 54-й минуте. Защитник гостей Марк Пубиль коснулся рукой мяча в своей штрафной площади после передачи от вратаря, однако наказания в виде пенальти не последовало. В «Барсе» считают, что здесь была серьёзная ошибка, как и отсутствие вмешательства VAR. «Сине-гранатовые» потребовали начать расследование, получить доступ к протоколам судей и, где это возможно, официально признать ошибки и принять соответствующие меры.

«Барселона» отмечает, что это не первый случай в последних розыгрышах ЛЧ, когда судейские решения оказывают негативное влияние на команду, создавая очевидные двойные стандарты и препятствуя конкуренции с другими клубами на равных условиях.

shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:52
....всё правильно сказал! Опять Мадрид виноват!!!
7wsedakcncu4
сегодня в 22:29
Стрёмно стало за Барселону, у себя надо искать причины
Валерыч
сегодня в 22:27, ред.
Если действительно было касание игрока мяча рукой в своей штрафной и это подтвердил ВАР, то почему не назначено пенальти? Какой смысл тогда от этих всех ВАРов, если окончательное решение всё равно принимает главный арбитр? Все видят, что была игра рукой, ВАР подтверждает это, а главный арбитр не видит этого. Может внести изменения в правила, чтобы вообще исключить человеческий фактор и пусть решение после просмотра на ВАРе принимает специальный ИИ-арбитр, который и честнее, и точнее, и объективнее?
Comentarios
сегодня в 22:17
И чего добиться хотят результат уже не поменять
a322z7ztmfgd
сегодня в 22:12, ред.
По контакту с мячем и рукой - нет нарушения.
Мяч не ввели в игру, его откинули этому игроку чтоб он его ввел. Игрок демонстративно вернул его обратно отказавшись сам от свободного.
И свободный должен быть произведем строго с линии вратарской в этом случае. Если он введён с другой точки ввод мяча должен быть признан несостоявшимся.
Но это если по правилам а не из глубокой любви к проигравшей команде.

А что еще?
Коке. Ну Коке как Коке. Он так играет в ЛадЛиге всегда.
И там бы Барсе дали преимущество.
Потому что судьи ее берегут и в отличии от других команд не дают сильно высокую планку борьбы, берегут синегранатовых юных технарей (сарказм)

Ничего на мой взглядю не выйдет из этого протеста.
Futurista
сегодня в 22:05
Опять "РеалТВ" виноват?)...а стоп .. они же с Атлетико М играли)...
25процентный клоун
сегодня в 22:05, ред.
Удаче Барселоне в товарищеских матчах
Lobo77
сегодня в 22:00
Привыкли в ЛаЛиге что им все в пользу судят. А тут нейтрально. Какой ужас!
Гость
