«Барселона» подала жалобу на судейство в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

сегодня, 21:55

«Барселона» сообщила, что юридическая служба клуба направила жалобу в УЕФА по первому матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

В каталонской команде считают, что судейство не соответствовало действующим правилам, что напрямую повлияло на ход игры и результат.

Речь идёт конкретно о моменте на 54-й минуте. Защитник гостей Марк Пубиль коснулся рукой мяча в своей штрафной площади после передачи от вратаря, однако наказания в виде пенальти не последовало. В «Барсе» считают, что здесь была серьёзная ошибка, как и отсутствие вмешательства VAR . «Сине-гранатовые» потребовали начать расследование, получить доступ к протоколам судей и, где это возможно, официально признать ошибки и принять соответствующие меры.