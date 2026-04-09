ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч

сегодня, 22:20

ПСЖ летом проведёт товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед».

Игра состоится 8 августа на стадионе Уллеви в шведском Гётеборге.

Последний раз команды играли между собой в декабре 2020 года. В рамках группового этапа Лиги чемпионов французский клуб одержал выездную победу со счётом 3:1.