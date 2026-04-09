ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч

сегодня, 22:20

ПСЖ летом проведёт товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед».

Игра состоится 8 августа на стадионе Уллеви в шведском Гётеборге.

Последний раз команды играли между собой в декабре 2020 года. В рамках группового этапа Лиги чемпионов французский клуб одержал выездную победу со счётом 3:1.

Фото: A.Meunier/PSG
ОфициальноСтало известно расписание финалов Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России
Сегодня, 14:20
В ДР Конго не против в июне провести матч со сборной России
Вчера, 19:50
Начало матча чемпионата Нидерландов отложили из-за болельщиков
05 апреля
Сборная Ирака может сыграть с Россией в июне перед чемпионатом мира
05 апреля
Матч «Нефтехимик» — «Факел» пройдёт без зрителей
01 апреля
«Сьон» планирует сыграть товарищеский матч с «Зенитом» в Швейцарии
30 марта
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:48
...у нас попили пивка перед игрой,посмотрели и разбежались! У них
с пелёнок футбол в крови! В школе,на работе, в пабах,на стадионе
всё живёт футболом, а футбол, хороший,качественный футбол живёт
благодаря им.....!!!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:33
Вот они неутомимык. Сезон ещё не закончился они уже товарники намечают
