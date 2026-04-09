Новому стадиону бухарестского «Динамо» решили присвоить имя Мирчи Луческу

вчера, 23:38

9 апреля на Национальном стадионе в Бухаресте состоялась церемония прощания с румынским тренером Мирчей Луческу, который умер 7 апреля в возрасте 80 лет.

Траурное мероприятие посетили тысячи людей. Среди них — министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою, объявивший о работе над присвоением новому стадиону местного «Динамо» имени специалиста. Большая часть игровой карьеры Луческу прошла в этом клубе, также он работал в нём в качестве главного тренера.

Предою сказал:

Великий Мирча Луческу произвёл революцию в румынском футболе и стал национальной ценностью, признанной во всём мире. В знак уважения к этим замечательным достижениям, которые он внёс в румынский футбол, мы решили начать юридическую процедуру по присвоению будущему стадиону названия «Динамо — Мирча Луческу».

В качестве игрока «Динамо» Мирча выиграл 7 чемпионских титулов и Кубок Румынии.

Согласно текущим оценкам, строительство нового стадиона планируется завершить примерно в 2028 году. Спортивный объект будет вмещать около 25 тысяч зрителей и соответствовать современным стандартам, отвечающим критериям категории 4 УЕФА, что позволит принимать международные матчи.

STVA 1
сегодня в 00:11
Мирчу заслужил этого. Он оставил большой след в мировом футболе
lazzioll
сегодня в 00:04
Бывают тренеры. которых и не заметно что они пришли на тренерскую скамью. ничего не меняется в команде, тупо новый чел ходит по бровке. и таких сейчас большинство. Мирча приходил и менял клубы под себя, вот что я называю тренер. когда команда проигрывает не поменять пять болванчиков на пять как в футбольном симуляторе - а сменить заменами схему и переломить ход игры.
Варвар7
сегодня в 00:03
По истине легенда румынского футбола и известная спортивная личность во всём мире - Светлая память !
