Новому стадиону бухарестского «Динамо» решили присвоить имя Мирчи Луческу

вчера, 23:38

9 апреля на Национальном стадионе в Бухаресте состоялась церемония прощания с румынским тренером , который умер 7 апреля в возрасте 80 лет.

Траурное мероприятие посетили тысячи людей. Среди них — министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою, объявивший о работе над присвоением новому стадиону местного «Динамо» имени специалиста. Большая часть игровой карьеры Луческу прошла в этом клубе, также он работал в нём в качестве главного тренера.

Предою сказал:

Великий Мирча Луческу произвёл революцию в румынском футболе и стал национальной ценностью, признанной во всём мире. В знак уважения к этим замечательным достижениям, которые он внёс в румынский футбол, мы решили начать юридическую процедуру по присвоению будущему стадиону названия «Динамо — Мирча Луческу».

В качестве игрока «Динамо» Мирча выиграл 7 чемпионских титулов и Кубок Румынии.