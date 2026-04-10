Хиддинк считает, что Акинфеев может играть ещё 10 лет

сегодня, 00:15

Экс-главный тренер сборной России поздравил вратаря ЦСКА с прошедшим днём рождения и отметил, что голкипер в ближайшие годы может не завершать карьеру.

8 апреля Акинфеев отметил 40-летие.

Поздравляю Игоря Акинфеева с прошедшим юбилеем. Он вратарь с невероятными качествами: выбор позиции, чтение игры, игра руками. По-настоящему современный голкипер, который и сейчас остаётся хорош. Больше всего я ценил Игоря за характер и прямоту. Очень счастлив, что мне удалось поработать вместе с ним. Игорь легко может играть ещё 10 лет.

Под руководством Хиддинка Акинфеев выступал на чемпионате Европы 2008 года, где национальная команда стала бронзовым призёром.