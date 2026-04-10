КОНМЕБОЛ поддержала Инфантино перед возможным переизбранием

Президент Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ ) Алехандро Домингес сообщил о полной поддержке со стороны организации действующего главы Международной федерации футбола ( ФИФА ) :

Совет КОНМЕБОЛ единогласно выразил поддержку деятельности Джанни Инфантино на посту президента ФИФА в связи с его возможным выдвижением на переизбрание на срок 2027–2031 годов.

Уважаемый президент, благодарим вас за неизменную приверженность развитию южноамериканского футбола и за лидерство, которое вы демонстрируете на мировом уровне.