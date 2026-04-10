КОНМЕБОЛ поддержала Инфантино перед возможным переизбранием

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес сообщил о полной поддержке со стороны организации действующего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино:
Совет КОНМЕБОЛ единогласно выразил поддержку деятельности Джанни Инфантино на посту президента ФИФА в связи с его возможным выдвижением на переизбрание на срок 2027–2031 годов.
Уважаемый президент, благодарим вас за неизменную приверженность развитию южноамериканского футбола и за лидерство, которое вы демонстрируете на мировом уровне.
Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. В марте 2023-го он был переизбран на третий срок.