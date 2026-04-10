Сборная Аргентины проведёт два товарищеских матча перед чемпионатом мира
Сборная Аргентины проведёт два товарищеских матча в преддверии чемпионата мира 2026 года.
6 июня южноамериканская команда сыграет с Гондурасом на стадионе «Кайл Филд» в Техасе. 9 июня на арене «Джордан-Хэр» в Алабаме состоится поединок с Исландией.
