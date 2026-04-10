Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Арсенал» изучает возможность приобретения трёх ключевых игроков «Ньюкасла»

сегодня, 08:24

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность усиления состава за счет нескольких ключевых игроков «Ньюкасла».

В список интересов столичного клуба вошли защитник Валентино Ливраменто, полузащитник Сандро Тонали и вингер Энтони Гордон.

Руководство «канониров» следит за ситуацией вокруг «сорок», которые в связи с финансовыми требованиями могут быть вынуждены продать как минимум одного из своих лидеров.

Alex_67
сегодня в 09:33
Что-то не получается пока у шейхов обойти ФФП... С ними лучше не связываться, придётся разгружать зарплатную ведомость. Если хозяева Ньюкасла надумают кого-нибудь продавать, я бы рекомендовал им выставить на аукцион Сандро Тонали. Почему? Потому, что итальянец прямо сейчас дороже стоит... Кроме того, как мне кажется, у него появились признаки звёздной болезни — он слишком любит повышенное внимание к себе. И ещё, на итальянских игроков будет оказываться сильное давление из-за невыхода на ЧМ-2026, что может негативно повлиять на его морально-психологическое состояние...
пират Елизаветы
сегодня в 08:59, ред.
Ньюкасл строит новый супер стадион на новом месте.
тогда и ФФП легче станет.
и закупки будут, и звезд удержать.
но до этого еще далеко))
временно сороки фарм клуб Арсенала
sihafazatron
сегодня в 08:46
Мда Ньюкасл щас не сохранит лидеров...
w5bvd7tvcrj4
сегодня в 08:27
Типа купим сорок оптом
Гость
