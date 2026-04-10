Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Франция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ вступил в борьбу с клубами АПЛ за Моргана Роджерса

сегодня, 08:38

ПСЖ проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. Французский клуб готов составить конкуренцию ведущим представителям АПЛ — «Арсеналу», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Астон Виллы» оценивает своего игрока более чем в 80 млн фунтов стерлингов. В случае высокой конкуренции между претендентами фиксированная стоимость трансфера может вырасти до 90 млн фунтов, а с учетом бонусных выплат общая сумма сделки может составить порядка 100 млн фунтов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
VeniaminS
сегодня в 09:10
Неплохой,результативный полузащитник.
93qcmdr7cws5
сегодня в 09:02, ред.
А чё бы там было в нём на 100 лямов ?
Да и вообще, накой хрен ПСЖ трансферы ? Там по всем экспертным оценкам 2 равноценных состава !
sihafazatron
сегодня в 08:45
Псж купит одного игрока, Ланс на эти деньги соберёт команду. Хорошая конкуренция.
qfkd2skx4q7g
сегодня в 08:40
ПСЖ похоже перебьет любое предложение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 