Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Руководство «Ливерпуля» не планирует отставку Арне Слота

сегодня, 08:58

Руководство «Ливерпуля» не планирует увольнять главного тренера Арне Слота, несмотря на 15 поражений в сезоне и вылет из Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:4).

По данным источника, владельцы из FSG и директора Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз намерены продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом в следующем сезоне.

Сообщается, что функционеры видят объективные причины игрового кризиса. Среди ключевых факторов называют психологический удар по команде после смерти Диогу Жоты, резкое снижение результативности Мохамеда Салаха и масштабную ротацию состава.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:00
В конце сезона уволят 99%...
7ef3v9zhsdyh
7ef3v9zhsdyh
сегодня в 08:59
Не планируют, но прогнозируют...
Гость
