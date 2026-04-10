Руководство «Ливерпуля» не планирует отставку Арне Слота

Руководство «Ливерпуля» не планирует увольнять главного тренера , несмотря на 15 поражений в сезоне и вылет из Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:4).

По данным источника, владельцы из FSG и директора Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз намерены продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом в следующем сезоне.

Сообщается, что функционеры видят объективные причины игрового кризиса. Среди ключевых факторов называют психологический удар по команде после смерти , резкое снижение результативности и масштабную ротацию состава.