Руководство «Ливерпуля» не планирует отставку Арне Слота

Руководство «Ливерпуля» не планирует увольнять главного тренера Арне Слота, несмотря на 15 поражений в сезоне и вылет из Кубка Англии от «Манчестер Сити» (0:4).
По данным источника, владельцы из FSG и директора Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз намерены продолжить сотрудничество с нидерландским специалистом в следующем сезоне.
Сообщается, что функционеры видят объективные причины игрового кризиса. Среди ключевых факторов называют психологический удар по команде после смерти Диогу Жоты, резкое снижение результативности Мохамеда Салаха и масштабную ротацию состава.