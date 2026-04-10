«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Хоффенхайма» на замену Салаху

сегодня, 09:14

Вингер «Хоффенхайма» Базумана Туре стал приоритетной трансферной целью «Ливерпуля».

По информации источника, руководство английского клуба рассматривает 20-летнего ивуарийца как потенциальную замену Мохамеду Салаху, который покинет команду грядущим летом.

Представители мерсисайдцев ведут активное наблюдение за футболистом. Скауты клуба посетили товарищеский матч сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара, состоявшийся 31 марта, в котором Туре провел на поле всю игру.

Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока готова навязать «Астон Вилла». Трансферная стоимость полузащитника на данный момент оценивается в 40 миллионов евро.

СлухиПСЖ вступил в борьбу с клубами АПЛ за Моргана Роджерса
Сегодня, 08:38
Слухи«Арсенал» изучает возможность приобретения трёх ключевых игроков «Ньюкасла»
Сегодня, 08:24
СлухиАлиссон готов вернуться в Серию А этим летом
Вчера, 14:26
Слухи«Милан» заинтересован в подписании Николаса Джексона
Вчера, 13:52
СлухиВингер «Арсенала» Мартинелли не намерен менять клуб этим летом
Вчера, 12:37
СлухиГрегор Кобель стал приоритетной трансферной целью «Баварии»
Вчера, 10:49
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:28
Вот возьмет и Ямаль уйдет фланг его
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:24
Скауты ведут активное наблюдение, а агенты Туре проводят не менее активную презенцию...)
Гость
