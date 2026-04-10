«Ливерпуль» хочет подписать вингера «Хоффенхайма» на замену Салаху

1775801655

сегодня, 09:14

Вингер «Хоффенхайма» стал приоритетной трансферной целью «Ливерпуля».

По информации источника, руководство английского клуба рассматривает 20-летнего ивуарийца как потенциальную замену , который покинет команду грядущим летом.

Представители мерсисайдцев ведут активное наблюдение за футболистом. Скауты клуба посетили товарищеский матч сборных Шотландии и Кот-д’Ивуара, состоявшийся 31 марта, в котором Туре провел на поле всю игру.

Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока готова навязать «Астон Вилла». Трансферная стоимость полузащитника на данный момент оценивается в 40 миллионов евро.