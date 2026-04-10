«Арсенал» намерен продлить контракт с Микелем Артетой

Руководство лондонского «Арсенала» и главный тренер команды приступили к обсуждению условий нового трудового соглашения.

Несмотря на то, что действующий контракт 44-летнего испанского специалиста рассчитан еще на один сезон, боссы клуба выразили полную поддержку тренеру.

Стороны уже достигли прогресса в диалоге, однако временно приостановили процесс, чтобы сосредоточиться на завершении текущего сезона. Отмечается, что итоговые результаты команды не повлияют на судьбу соглашения: и клуб, и тренер удовлетворены сотрудничеством и нацелены на долгосрочное партнерство.