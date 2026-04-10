Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферы

Экс-игрок ЦСКА Хонда возобновит карьеру в клубе из Сингапура

сегодня, 11:05

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда объявил о возвращении в профессиональный футбол.

39-летний японец заключил соглашение с клубом «Албирекс Ниигата С» из чемпионата Сингапура. Ожидается, что полузащитник присоединится к игровому составу в сезоне-2026/27.

В 2024 году, после выступлений за бутанский «Паро», хавбек объявил о завершении карьеры и сосредоточился на управлении собственным футбольным клубом «Эдо Ол Юнайтед».

Ранее футболист выступал за ЦСКА, «Милан» и сборную Японии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
112910415
сегодня в 11:13
любит он это дело !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 