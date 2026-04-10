Слот: «Я чувствую абсолютную поддержку со стороны руководства и фанатов»
Главный тренер «Ливерпуля» в преддверии матча АПЛ против «Фулхэма» высказался о кредите доверия со стороны клуба и болельщиков.
Я регулярно подчеркиваю, что ощущаю колоссальный кредит доверия. Это касается не только владельцев клуба, но и Ричарда Хьюза вместе с Майклом Эдвардсом — с их стороны я также вижу серьезную поддержку. Как бы необычно это ни выглядело в текущих обстоятельствах, я чувствую единение и с нашими фанатами. Даже после поражения от «Манчестер Сити» со счетом 0:4 трибуны продолжали исполнять гимны в честь «Ливерпуля». Будет честным признать, что соперник доминировал над нами в течение всей встречи, однако болельщики всё равно аплодировали команде и пели. Мы отдаем себе отчет в том, в каком положении сейчас находимся, но в то же время я констатирую, что чувствую абсолютную поддержку со стороны всех структур клуба.
