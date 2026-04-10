Тренер сборной Норвегии допустил участие Хайкина на ЧМ-2026

сегодня, 12:30

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал перспективы голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в составе национальной команды после получения им гражданства.

Я подтверждаю свою прежнюю позицию: его кандидатура рассматривается наравне с остальными норвежцами. Является ли он кандидатом на поездку на чемпионат мира? Да, такая возможность существует. Нам с тренером вратарей Фруде Грудасом необходимо обсудить ситуацию и сравнить его показатели с другими претендентами.

sihafazatron
сегодня в 12:34
Стол Собакин
