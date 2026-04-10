Тренер сборной Норвегии допустил участие Хайкина на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал перспективы голкипера «Будё-Глимт» в составе национальной команды после получения им гражданства.
Я подтверждаю свою прежнюю позицию: его кандидатура рассматривается наравне с остальными норвежцами. Является ли он кандидатом на поездку на чемпионат мира? Да, такая возможность существует. Нам с тренером вратарей Фруде Грудасом необходимо обсудить ситуацию и сравнить его показатели с другими претендентами.
