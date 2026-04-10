Карасёв рассудит матч «Зенит» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ

сегодня, 13:18

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

11 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Андрей Прокопов

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Юрий Баскаков.

12 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

13 апреля (понедельник)

«Акрон» – «Динамо» Москва: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

a-league
a-league
сегодня в 14:16
Статистика Карасёва в пользу Зенита исключительно восхитительна
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:11
Карасёв?
Матч полный сюрЬпризов.
Карасёв не подведите.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:10, ред.
Как в РФС решат проблемы с качеством судейства если они до сих пор никакого Карасева считают лучшим и затыкают им все самые важные матчи? Они просто объективно не в курсе ситуации и живут похоже далеким прошлым.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:09
Карасёв, так Карасёв, главное без ляпов и скандалов, матч очень ответственный.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:03
Сколько пенальти в ворота быков ждать?
112910415
112910415
сегодня в 13:55
с Карасевым всё непросто ...
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 13:54
Карасев не клоун, сделает все грамотно чтоб Зенит победил, иначе это позор чтоб клуб из провинции дважды подряд брал золотого Российской Футбольной Премьер Лиги

Дурана с поля, он бестолковый, и без него Зенит победит
ed759d6uvqrd
ed759d6uvqrd
сегодня в 13:46
Снова Карасев попал под раздачу, без ошибок отсудить не получится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:40
От Карасева можно ожидать все. И отличное судейство и тептриодного актёра. Все уже бывало.
