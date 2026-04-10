Роман Зобнин допустил возвращение в сборную России
Капитан московского «Спартака» прокомментировал возможность своего возвращения в национальную команду.
Я приостановил выступления в сборной. У меня ничего не поменялось. Мне нужно внимательно следить за своим здоровьем. Как будет дальше — посмотрим. Больше не могу сказать. Если всё будет в порядке, если буду играть, не будет травм и много-много факторов, то, конечно.
