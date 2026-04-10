Гендиректор «Динамо» Пивоваров опроверг слухи о переговорах с Федотовым

сегодня, 14:39

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров опроверг слухи о возможной смене главного тренера Ролана Гусева и поиске новых кандидатов на этот пост.

«Динамо» полностью доверяет Ролану Гусеву и его тренерскому штабу. Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты. Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все — клуб, тренеры, игроки, сотрудники — сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России. И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах. Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Оренбурга», «Сочи» и ЦСКА Владимир Федотов хочет возглавить «Динамо».

Capral
сегодня в 15:33
Дыма без огня не бывает. Поживем увидим...
Фил Кио
сегодня в 15:19
Если так всё прекрасно, так объявите срочно о продлении контракта заранее, многие клубы за годы до окончания продляют, тем самым показывая своё доверие. А Гусеву это необходимо, как ни кому, тем более объявили о "наполеоновских планах.
