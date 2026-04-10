Гендиректор «Динамо» Пивоваров опроверг слухи о переговорах с Федотовым

Генеральный директор «Динамо» опроверг слухи о возможной смене главного тренера и поиске новых кандидатов на этот пост.

«Динамо» полностью доверяет Ролану Гусеву и его тренерскому штабу. Как уже не раз говорил, считаем Ролана Александровича специалистом с хорошей перспективой, поддерживаем и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с ним. Не менее важно, что так же думают и футболисты. Мы видим, что они доверяют и принимают идеи штаба Гусева. Мы все — клуб, тренеры, игроки, сотрудники — сейчас нацелены на то, чтобы занять место как можно выше в РПЛ и завоевать Кубок России. И совместно создать этой весной фундамент для борьбы за самые высокие места в чемпионате в следующих сезонах. Наш клуб не вел, не ведет и не планирует вести переговоры с другими специалистами. Доверяем Ролану Гусеву.