Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

сегодня, 14:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о направлении официального обращения в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Клуб просит оценить решение арбитра Ивана Абросимова об отмене удаления защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в матче Пути РПЛ Кубка России (0:0).

Да. После игры я сказал, что мы внимательно посмотрим эпизод и примем решение. Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог бы быть другим.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Байкал-38
сегодня в 15:21
Сложный эпизод для оценки, поэтому и полярные мнения.
Если бы игрок Динамо коснулся мяча, то КК 100%, но он не коснулся и поэтому судья отменил решение. Но с другой стороны коснутся мяча помешал игрок Краснодара сбив динамовца, по факту тоже должна быть КК.
А суждения обработал бы мяч игрок Динамо или нет в данном случае вообще не должны обсуждаться, так как это уже догадки. Бывали случаи, что техника подводит в простой ситуации, а бывает обработка на грани фантастики и не только у супер технарей.
Я как нейтальный болельщик в данной ситуации больше склоняюсь, что должна быть КК в этом эпизоде.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 