«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»
Генеральный директор московского «Динамо» сообщил о направлении официального обращения в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Клуб просит оценить решение арбитра об отмене удаления защитника «Краснодара» в матче Пути РПЛ Кубка России (0:0).
Да. После игры я сказал, что мы внимательно посмотрим эпизод и примем решение. Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог бы быть другим.
Если бы игрок Динамо коснулся мяча, то КК 100%, но он не коснулся и поэтому судья отменил решение. Но с другой стороны коснутся мяча помешал игрок Краснодара сбив динамовца, по факту тоже должна быть КК.
А суждения обработал бы мяч игрок Динамо или нет в данном случае вообще не должны обсуждаться, так как это уже догадки. Бывали случаи, что техника подводит в простой ситуации, а бывает обработка на грани фантастики и не только у супер технарей.
Я как нейтальный болельщик в данной ситуации больше склоняюсь, что должна быть КК в этом эпизоде.
