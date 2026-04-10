«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил о направлении официального обращения в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС . Клуб просит оценить решение арбитра об отмене удаления защитника «Краснодара» в матче Пути РПЛ Кубка России (0:0).

Да. После игры я сказал, что мы внимательно посмотрим эпизод и примем решение. Если почитать мнения экспертов по данному моменту, то они полярные. Поэтому хотим получить оценку от ЭСК. Понятно, что, случись удаление, результат мог бы быть другим.